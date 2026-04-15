Festakt bei Flugausfällen: Streikwelle überschattet Lufthansa-Jubiläum mit Kanzler Merz

Drinnen Feierstimmung, draußen Wut: Während Lufthansa 100-jähriges Jubiläum mit dem Kanzler begeht, streiken Piloten und Flugbegleiter. Ende ungewiss: Ein Schlichtungsversuch ist vorerst gescheitert.
Frankfurt/Main - Die heftigste Streikwelle seit Jahren trübt den Festakt der Lufthansa zu ihrem Jubiläum mit Kanzler Friedrich Merz. Während die Fluggesellschaft den Start des ersten Linienflugs unter der Kranichmarke vor gut 100 Jahren feiert, eskaliert der Tarifstreit mit Piloten und Flugbegleitern. Einen nur wenige Stunden zuvor vorgeschlagenen Schlichtungsversuch erklärte die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) für gescheitert, die nächsten Streiks am Donnerstag und Freitag stehen kurz bevor.