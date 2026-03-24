Fest zum Frühling: So lief der verkaufsoffene Sonntag in Haslach
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Die Haslacher Altstadt war am Sonntag gut gefüllt mit Besuchern, die in Geschäften und an Ständen shoppen, schlemmen und die Sonne genießen konnten. Foto: /Münnich

Der verkaufsoffene Sonntag in Haslach hat für eine volle Altstadt gesorgt. Familien, Touristen, Paare und Freunde haben beim Bummeln die Sonne genossen.

Mit einem Fest hat die Marktstadt Haslach am verkaufsoffenen Sonntag den Frühling begrüßt – und die Sonne zeigte sich dabei buchstäblich von ihrer besten Seite. Kein Wunder, dass um die Mittags- und Nachmittagszeit kaum mehr ein Durchkommen in der Hauptstraße vom Gasthaus „Storchen“ bis zum Haslacher Buchladen möglich war. Die Bühne neben dem „Studio K“ zog mindestens genauso viele Besucher an wie die Verkaufstresen mit Eis. Bereits am Eingang der Engelstraße standen die Autos zur Schau, die von zahlreichen Besuchern von außen und durch die Fenster auch innen bewundert wurden.

 

Die Hochzeitsmesse fand zum dritten Mal in der Stadthalle statt, aber auch im Freien davor konnten Besucher, die auf ihre neapolitanische Pizza warteten, die Frauen in ihren Brautkleidern bewundern. Menschen jeden Alters bummelten in den Straßen mit den mehr als 40 geöffneten Geschäften und Marktständen. Familien, Paare und Freunde stärkten sich an den vielen Essensständen mit Burger, Pommes und Bratwurst oder erfrischten sich bei Cocktails mit und ohne Alkohol.

Die Bilanz der Verkäufer war mehr als zufriedenstellend: Ulrike Limberger vom Haslacher Buchladen berichtete von einem den ganzen Tag lang anhaltenden Besucherstrom. Direkt gegenüber bewunderten die Besucher die Kunstausstellung von Limberger und den sechs weiteren Künstlerinnen, die „grandios angekommen ist“, berichtete die Buchhändlerin.

 