Oktoberfest in Trichtingen kommt gut an

1 Im Gastraum der "Kanne" herrscht gute Stimmung. Foto: Wagner

Die Trichtinger Vereine feierten zusammen mit der Bevölkerung und vielen auswärtigen Gästen ein Oktoberfest rund um die "Kanne".















Epfendorf-Trichtingen - Zwar nicht so pompös und mit viel Rummel wie die großen Feste in München und Stuttgart, sondern klein und fein, aber trotzdem zünftig und überaus gemütlich war es. Dazu trug nicht nur die liebevolle Bewirtung der Vereine bei, sondern vor allem auch die gemütliche "Kanne", in der die Gäste an viele schöne Stunden vergangener Zeiten erinnert wurden.

Viele Besucher kommen

Von morgens bis zum Abend hatten die Besucher die Wahl zwischen deftigen Speisen, Getränken und auch Kaffee mit selbstgebackenen Kuchen. Dazu sorgten den ganzen Tag über Musikanten für Unterhaltung. Spielte sich zu Beginn das Fest überwiegend im Gaststättenraum ab, wagten sich die ersten zur Mittagszeit auch schon vor das Haus, um die letzten Sonnenstrahlen des Herbstes zu genießen.

Die Trichtinger Vereine, die dieses Oktoberfest zusammen organisiert hatten, waren gute Gastgeber und zeigten sich mit dem Besuch äußerst zufrieden. So wird es auch 2023 wieder ein Oktoberfest geben, und viele Gäste äußerten den Wunsch, dass doch die "Kanne" ab und an ihre Tore auch schon vorher öffnen solle.