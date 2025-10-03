Fest-Repräsentantinnen im Fokus: Mit Kleid und Krone Identifikation schaffen

Die eine ist frisch auserkoren, die andere wird noch dringend gesucht: Während die Stadt Lahr am Mittwoch stolz Valerie II. als Hoheit der diesjährigen Chrysanthema vorgestellt hat, bangt man in Seelbach aktuell, ob der Katharinenmarkt ohne Repräsentantin ablaufen muss. Bei der Gemeinde liegt noch keine Bewerbung im Posteingang. Ein Jammer, sagen die einen. Kein Verlust, sagen die anderen.

Oft hört man, dass es ohnehin nicht mehr zeitgemäß sei, Frauen in hübsche Kleider zu stecken und mit Accessoires auszustatten, nur um gut auszusehen. Muss das sein? Bereits vor zwei Jahren musste die Gemeinde Seelbach mehrmals zu Bewerbungen aufrufen und auch in Lahr, wo bekanntlich jeder Cent zweimal umgedreht wird, wird man hinter den Kulissen die blumige Monarchie schon einmal hinterfragt haben.

Die ehrliche Antwort lautet wohl: Notwendig in diesem Sinne sind die Ämter nicht. Die Chrysanthemen würden ohne Königin genauso schön blühen, die Marktwurst ohne Katharina genauso gut schmecken. Doch die Figuren sind jeweils viel mehr als Anschauungsobjekte. Sie stiften Identifikation, wollen selbst, wie Valerie II., eine Botschaft weitergeben, zaubern Einheimischen und Gästen ein Lächeln auf den Lippen. Kurzum: Sie gehören (inzwischen) einfach dazu.

Für den erneuten Aufruf ließ sich Seelbachs Rathauschef Michael Moser nun mit der aktuellen „Katharina“ in ihrem Gewand und acht Vorgängerinnen ablichten. Auf den ersten Blick mag das eher die schönen Seiten des Bürgermeisterberufs hervorheben, auf den zweiten zeigt die Präsenz der früheren „Katharinas“ deren Wunsch, dass auch andere die Erfahrung machen sollen.

Sie berichteten stets, wie viel Spaß es ihnen gemacht hat, anderen Menschen – allen voran Kindern – eine Freude zu bereiten. Und genau davon brauchen wir doch mehr in der Welt: Freude und Lachen statt Missgunst und Pseudo-Altruismus.

Bleibt zu hoffen, dass die Lahrer Stadtverwaltung auch in Zukunft noch ein paar Euro für Kleid und Krönchen zusammenkratzt und dass sich in Seelbach noch jemand berufen fühlt. Ich würd’s ja machen – entspreche aber leider doch nicht ganz den Kriterien.