Fest-Repräsentantinnen im Fokus: Mit Kleid und Krone Identifikation schaffen

Der Autor macht sich Gedanken, welche Bedeutung die Seelbacher „Katharina“ und die Lahrer Chrysanthemen-Königin haben.
Die eine ist frisch auserkoren, die andere wird noch dringend gesucht: Während die Stadt Lahr am Mittwoch stolz Valerie II. als Hoheit der diesjährigen Chrysanthema vorgestellt hat, bangt man in Seelbach aktuell, ob der Katharinenmarkt ohne Repräsentantin ablaufen muss. Bei der Gemeinde liegt noch keine Bewerbung im Posteingang. Ein Jammer, sagen die einen. Kein Verlust, sagen die anderen.