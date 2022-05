7 Beste Stimmung herrscht beim Sommerfest des Musikvereins Zimmern. Foto: Wahl

Erfolgreich und dies bei perfekte Witterung verlief das gigantische Sommerfest, das des Musikvereins Zimmern in bewährter Weise organisierte.















Bisingen-Zimmern - Über die vergangenen drei Tage hinweg standen Volks- und Blasmusik im Mittelpunkt, Party- und Blasmusikfreunde kamen voll auf ihre Kosten. Hervorragende Feststimmung herrschte bereits beim Festauftakt am bayerischen Abend am Freitag. Nach erfolgtem traditionellem Bieranstich verstand es das "Trio Grafenberger" mit ihrem energiegeladenem Auftritt zu überzeugen und ihr Publikum zum Schunkeln und Tanzen zu bringen.

Auftritte beeindrucken Publikum

Am bereits fünften Musikantenhimmel nahmen am Samstagabend drei Musikkapellen, nämlich der Musikverein Tieringen, Dietingen und Feldhauen-Harthausen nacheinander am Stimmungswettkampf teil. Die Bläser folgten den Herausforderungen ihrer Dirigenten und verstanden es mit faszinierender Spielfreude Volks-und Blasmusikgut, darunter sowohl altbekannte Ohrwürmer als auch moderne Literatur, zu präsentieren und das Publikum zu beeindrucken. Neben unzähligen Soloauftritten begeisterten die Bläser mit viel Gesang und humorvollen Showeinlagen und Gags. An den Festtischen und im ganzen Zelt herrschte Stimmung pur, es wurde gesungen, geschunkelt und belohnenswert ausgiebig applaudiert. Durch den Abend moderierte Gerhard Ruff, der zuletzt auch unter Berücksichtigung der Jury die Präsentübergaben an die Festgäste vollzog.

Bei schönster Sommerwitterung verlief am gestrigen Sonntag die "Musikerhockete". Während die Albdorfmusikanten Pfronstetten ein schmissiges Frühschoppenkonzert lieferte, musizierten am Nachmittag zur Unterhaltung die Musikvereine aus Hausen i. K. und Ostdorf sowie die Jugendmusik Zimmern unter Dirigent Michael Bach.

Fest geht heute weiter

Weiter geht der Festreigen am Montag, 23. Mai, mit dem fünften Handwerkervesper mit dem Mühle-Express von 17 Uhr an im Festzelt.