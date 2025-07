Die Backküche ist ein Kleinod von Wiesenstetten. Grund genug, die Einwohner des Dorfes dorthin einzuladen und den Backofen in Gang zu setzten.

Es war ein Tag der offenen Tür, zu dem die Verantwortlichen der Backküche Wiesenstet-ten eingeladen hatte. Im Mittelpunkt stand ein Info- und Austauschnachmittag bei Kaffee, Zwiebelbeeda und anderen Backwaren. Vor der Backküche waren ein Pavillon und Biertische aufgebaut worden.

Maria Dietz ist seit mehreren Jahrzehnten die Back-Expertin, die auch die Bedienung des Backofens bestens beherrscht und genau weiß, ob ein Brot nach 29 Minuten fertig ist oder erst nach 31 Minuten. Sie berichtete über den aktuellen Betrieb in der Einrichtung. Alle 14 Tage wird der elektrische Backofen, den es sei 1951 gibt, „angeworfen“, damit gebacken werden kann. Es gibt drei Backtermine: um 11.30 Uhr, 13.30 Uhr und 15.30 Uhr. Unter den 25 Backfrauen gibt es auch zwei Männer, die großes Interesse haben am selbst gebackenen Brot.

Beim Auslegen der Backformen sind helfende Hände gefragt. Foto: Jürgen Baiker

An diesem Nachmittag wurden unter anderem Zwiebelbeeda gebacken. Frisch aus dem Backofen sollen sie bei Kaffee duften und schmecken. Die Zwiebeln dazu waren vorher zuhause geschält und geschnitten worden. Ob es dabei Tränen gab, blieb ein Geheimnis.

Die Zwiebelmasse wurde mit Schmand, Crème fraîche, süßer und saurer Sahne verfeinert.

Das Backen hat in Wiesenstetten Tradition; früher gab es sogar ein Zwiebelbeedafest. „Wir sind mit der Backküche groß geworden. Unsere Mütter haben schon gebacken. Die Backküche ist ein Kleinod von Wiesenstetten. Wir hoffen, dass es sie noch viele Jahre gibt“, hieß es in Rückmeldungen, die von Herzen kamen.

Bürgermeister Ferdinand Truffner hat auch beim Backen alles im Griff. Foto: Jürgen Baiker

Um den Wunsch nach Erhalt der Backküche zu unterstreichen, gab es in der Vergangenheit schon viele Backkurse. So auch demnächst wieder am 19. September von 14.30 bis 18.30 Uhr. Anmeldungen sind bei der bei der Katholischen Erwachsenenbildung Kreis Freudenstadt, Telefon 07451/62 32 20, möglich.

Fragebogen für Interessierte

Mit einem aktuellen Fragebogen gab es eine Interessenanfrage zum Fortbestehen der Backküche Wiesenstetten. So ging es unter anderem um folgende Aussagen: Wir haben Interesse Brot in der Backküche zu backen. Wir haben Interesse an Seminaren und Projekttagen in der Backküche. Wir haben Interesse an Backaktionen (nicht nur Brot) in der Backküche. Auf alle diese Sätze konnten die Interessierten entweder mit ja oder nein antworten.

Herzstück der Backküche ist der Ofen. Foto: Jürgen Baiker

Nachdem die Zwiebelbeedableche im Backofen waren, wurden noch aus frischem Teig Weckle geformt und fürs Backen vorbereitet.

Das Fazit: Es zeigte sich, dass die Backküche als ein Ort des Miteinanders und der Gemeinschaft gelebt wird und alle viel Freude an dem Kleinod in Wiesenstetten haben.