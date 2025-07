Gemütliche Stimmung am Bach

Fest in Wessingen

Gemütlich sitzen unter dem Sonnensegel. Bei der Bachhockete in Wessingen war das möglich. Die 33. Bisinger Bachhockete war gut besucht, kein Wunder bei dem schönen Sommerwetter. Ein Stand diente der Information über eine soziale Einrichtung.







Traditionell noch vor dem Sommerurlaub veranstaltete die Wessinger Gemeinde ihre Bachhockete. Es war bereits die 33. Bachhockete in Folge. Bei schönstem Sommerwetter wurde so in der Ortsmitte bei bester Unterhaltung gefeiert und gefestet.