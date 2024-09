Nun sind es nur noch wenige Tage bis zur anstehenden Partnerschaftsfeier. Am 28. und 29. September feiern die Städte Vöhrenbach und Morteau gemeinsam in Vöhrenbach das 50-jährige Bestehen der Städtepartnerschaft.

Die französischen Gäste werden am Samstag, 28. September, von einem Motorradkorso auf der Neueck begrüßt und nach Vöhrenbach an die Festhalle begleitet. Motorradfahrer, die gerne mitfahren möchten, sind hierzu eingeladen. Infos zum Treffpunkt in Vöhrenbach und Anmeldung bei Charly Jockers unter Telefon 07727/7180 oder per Whats App 0173 312 8982.

Für das Wochenende ist ein abwechslungsreiches Programm geplant, wie die Stadt in einer Mitteilung erläutert. Im Rahmen der Feierlichkeiten findet am Samstag um 17 Uhr ein Festumzug durchs Städtle statt. Der Umzug wird über festlich geschmückte Straßen ab der Sparkasse über die Villinger Straße bis zur Festhalle verlaufen. Mit bei dem Umzug dabei sein werden verschiedenste Vereine aus Vöhrenbach.

Erneuerung des Eids

Anschließend findet am Sonntag, 29. September, ab 10 Uhr ein Segnungsgottesdienst in der Kirche St. Martin statt. Danach erfolgt die feierliche Erneuerung des Verbrüderungseids an der Festhalle. Die Bevölkerung ist dazu eingeladen, an den Programmpunkten teilzunehmen.

Schon vor dem Festwochenende werden an den Ortseingängen neue Partnerschaftsschilder anlässlich des Jubiläums angebracht. Bereits zum 40-jährigen Bestehen wurden Partnerschaftsschilder gestaltet und an den Ortseingängen präsentiert. Diese werden nun bis zum Festwochenende durch die neuen Schilder ausgetauscht.