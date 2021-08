1 Lars Rau, Leadsänger von Radspitz (links), und Klaus Pfreundner, Urgestein der Band, sind ein eingespieltes Team. Foto: Schimkat

Kulturfest: Parkresidenz am Germanswald lädt zwei Tage ein / Musiker beenden die Corona-Zwangspause

Das vierte Kulturfest der Parkresidenz am Germanswald hatte es in sich: Samstag und Sonntag gab es Live-Musik, Hauptact war die Party-Power-Band Radspitz am Samstag, wie gewohnt kulinarische Köstlichkeiten und unter anderem ein tolles Kinderprogramm.

VS-Villingen. Für die Geschäftsführerin Cathrin Beese und ihre Mutter Birgit Möhrle-Beese sowie das gesamte Team der Parkresidenz bedeutete es einen Kraftakt, das Fest zu stemmen, denn die Corona-Auflagen brachten ihre Herausforderungen mit sich. Lange hatten die beiden Frauen gezittert, ob die Durchführung des Festes von der Stadt genehmigt würde, ebenso zitterte die Band Radspitz, die schon im Jahr 2019 für Furore gesorgt hatte. Doch das Okay kam wenige Tage vor der Veranstaltung.

Da die Parkplätze rar sind, organisierte die Parkresidenz einen Shuttle-Bus, der im 15-Minuten-Takt Besucher am großen IHK-Parkplatz abholte und bis Mitternacht zurückfuhr. Auch ein Schnelltest-Angebot gab es auf dem Parkplatz.

Am Samstagabend spielte dann die Band Radspitz, die nach langer Corona-Pause ihr Bühnen-Comeback gab. »Wir sind überhaupt nicht nervös – na ja, vielleicht ein wenig«, verrieten die fünf Musiker. Urgestein und Bandleader Klaus Pfreundner sowie Sänger Lars Rau berichteten zwischen den Songs von ihrer Corona-Pause, Rau erzählte, wie er mit Wanderungen, Klettern und Fahrradtouren »eine enorme Fitness« aufgebaut habe.

Da die Erlaubnis zu spielen so kurzfristig gekommen war, weilte Schlagzeuger Johannes Klütsch gerade auf der Lieblingsinsel Island, weshalb kurzfristig Ersatz her musste.

Krachend ging es dennoch los und in den ersten Reihen der zahlreichen Radspitz-Fans wurde gleich getanzt und mitgesungen. Und so sollte es bis nach 23 Uhr bleiben, nur eine ganz kurze Pause gönnte sich die Power-Band. Wer geglaubt hätte, sie würden mal langsamer oder leiser im Laufe des Abends, hatte sich zum Glück getäuscht. Die Spielfreude war riesig, die Kondition auch. Sie spielten Hits der Fantastischen Vier, von Pur, Achim Reichel und natürlich Party-Klassiker wie »Wir wollen die Eisbären sehen« von den Puhdys. Um Mitternacht ging es für Radspitz wieder im Tourbus zurück Richtung Bamberg und Umgebung.

Das Kulturfest hingegen war am Samstag keineswegs vorüber, es ging am Sonntag in die zweite Runde. Und auch abseits der großen Bühne war einiges geboten: So durften natürlich Dieter Sirringhaus, Kasperle und Bello nicht fehlen. Kleine Damen konnten sich die Haare schön machen lassen und das Küchenteam der Parkresidenz kümmerte sich nicht nur um kulinarische Köstlichkeiten, sondern mixte auch fantasievolle Cocktails.