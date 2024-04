Der Tag der offenen Tür des neuen Vereinsheims war ein voller Erfolg. Mit den Cavemen trotzten viele Gäste dem wechselhaften Aprilwetter, um das neue Vereinsheim zu bestaunen, das nach einem Brand im Jahr 2017 wieder aufgebaut wurde. Die Gäste wurden mit einem vielfältigen Programm aus Musik, Gesang und Reden unterhalten und konnten sich selbst im Baseball ausprobieren.

Der Frühschoppen wurde musikalisch von den Hirschgässle-Musikanten begleitet. Im Anschluss zeigte der deutlich gewachsene Cavemen-Chor sein Können und begeisterte das Publikum mit dem ein oder anderen bekannten Stück, sowie dem in Baseballkreisen bekannten Seventh Inning Stretch „Take me out to the ball game“.

Dank für Hilfe und Zusammenhalt

Danach begrüßte der 1. Vorstand Vivian Kurbel die Gäste, Vereine und die anwesenden Helfer. Ehrenvorstand Claus-Jochen „Puma“ Dreier ließ in seiner emotionalen Rede den Brand und die letzten sieben Jahre des Wiederaufbaus Revue passieren. Er hob die Hilfe, welche die Cavemen nach diesem Schicksalsschlag erfahren hatten, sowie den Zusammenhalt innerhalb der Gemeinde besonders hervor – ganz unter dem Motto Cavemen strong together.

Klaus-Jochen Dreier und Vivian Kurbel begrüßen die Gäste. Foto: Sauerland

Auch Bürgermeister Markus Türk, Kreissportvorsitzender Karl-Heinz Wachter sowie Vereinsringvorsitzender Harald Imhof einige Grußworte aus. Gegen Ende des offiziellen Programms spielte die Band Back Alley 21 altbekannte Rockklassiker für die Besucher.

Das Baseball-Können kann getestet werden

Neben dem musikalischen Programm hatten die Besucher auch die Gelegenheit, das neue Vereinsheim zu besichtigen, das mit modernen Umkleiden, neuen Duschen, einer neuen Verkaufshütte samt Küche, einem Lager und einem Schlag-Cage ausgestattet ist. Es gab auch eine Wurf- und Schlagstation, an der man sein Baseball-Können unter Beweis stellen konnte. Für das leibliche Wohl kümmerten sich die Villingendorfer Vereine, die eine reichhaltige Auswahl an Speisen und Getränken anboten.

Angebote für die ganze Familie

Bei der Einweihungsfeier konnte man den Baseball-Verein Cavemen besser kennenlernen, der schon seit 1986 existiert. Der Verein hat Angebote für die ganze Familie. Die Cavekids bringen schon ab dem Alter von fünf Jahren Kindern den Sport näher, während ältere Kinder in der Jugendmannschaft spielen können. Ab 16 Jahren gibt es zwei Herrenmannschaften und eine Softball Damenmannschaft.

Wer nur zum Spaß mitmachen möchte, kann sich dem Mixed-Team anschließen. Außerdem gibt es eine Walking-Gruppe, die sich zweimal wöchentlich trifft, und einen Cavemen-Chor für alle, die gerne singen.