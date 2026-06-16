Fest in Tumlingen: Weinreise um die Welt lockt viele Besucher

Das Wein- und Dorffest avancierte zu einem Volltreffer. Die Top Sound Music lässt es krachen. Großes Lob gab es für das Bürgertreff-Team.

Die Top Sound Music aus dem benachbarten Lützenhardt und die Wellimusic aus Kappelrodeck drückten dem zweitägigen Weinfest in Tumlingen ihren Stempel auf. Und das bei kostenfreiem Eintritt. Unter dem Titel „Weinreise um die Welt“ konnten hunderte von Besuchern erlesene Tropfen und Kulinarisches genießen: Edle Rebensäfte von Deutschland über Italien bis nach Südafrika und Australien.

Das Weinfest in der Ortsmitte avancierte zum Tumlinger Dorffest. Der neu gestaltete Dorfplatz beim Gemeindesaal erwies sich als ideale Fest-Location. Das sommerliche Wetter spielte mit. Dank galt vielen freiwilligen Helferinnen und Helfern. Das Genuss-Fest wurde zu einem vollen Erfolg.

Vorsitzende Regina Martini und Pressesprecherin Tanja Martini gerieten ins Schwärmen: „Grandios!“ Regina Martini meint: „Es war so ein tolles Fest. Wir sind überwältigt von der Resonanz. Es waren zwei herrliche Tage.“ Tanja Martini sekundierte: „Ein geniales Fest. Wenn Sitzplätze von 30 Festgarnituren nicht ausreichen, ist das schon eine Leistung.“ Der große Aufwand hat sich gelohnt und das Echo der Besucher sind überbordend ausgefallen.

Top Sound begeisterte beim Frühschoppenkonzert

Die Top Sound Formation des Musikvereins Cäcilia aus dem benachbarten Lützenhardt begeisterte mit einem Frühschoppenkonzert am Sonntagmorgen. Unter der versierten Leitung von Vollblutmusiker Dietmar Harr zündete die Bigband ein Feuerwerk nach Noten im Stile von James Last und Max Greger. „Happy Music“ pur. Uraufgeführt im Quick-Step wurde „Feel like dancing“, das Günter Noris bekannt machte. Die Schwarzwälder Top Sound Music erntete Sympathien mit den Udo Jürgens-Mix und Oberkrainer Erfolgshits.

Bei Jankowskis rasanter „Schwarzwaldfahrt“ trat Pascal Schmid am Piano hervor. Mitreißende Stimmen und große Show: Sängerin Vanessa Sigurdarson (geborene Schweizer) und Entertainer und Showman Claudio Roncaldi ließen es fetzen. Ihre Songs gipfelten in „Volare“ und „Bamboléo von den Gipsy Kings“. Claudio beteuerte „Wunder gibt es immer wieder“ und zauberte im Swing-Stil „Highway to hell“ von AC/DC auf den Festplatz. Vanessa ließ in Bezug auf die vorausgegangene weinselige Nacht den Mitsing-Hit „Die Hölle morgen früh ist mir egal“ ertönen. Auch Robert Winter trug als Gesangssolist zum Gelingen bei. Glücklich zeigt sich Bigband-Chef Dietmar Harr, dass Lead-Trompeter Andreas Geiger wieder in der Top-Band seiner Heimatgemeinde mitwirken kann. Der Semi-Profi Musiker und Bandleader kehrt nach seiner beruflichen Laufbahn als Schulrektor am Bodensee wieder in seine Heimatregion zurück und verstärkt die Top Sound Band.

Wellimusic sorgt für Partyspaß

Schon am Samstagabend sorgte die Wellimusic aus Kappelrodeck für Partyspaß. Thomas „Tom“ Wellerhausen (Keyboard, Gitarre, Gesang) und Sängerin Rebecca (E-Geige) mit ihrer großen Vitalität boten ein buntes Programm aus den Genres Rock, Pop, Country, Folk, Schlager. Die Stimmung der nordischen Santiano-Band, gepaart mit wuchtigem, tiefen Gesang und mystischer Geige, faszinierte. Das Duo aus dem Badischen kokettierte mit Hits von Alpenrocker Andreas Gabalier bis zum flotten Country-Song „Cotton Eye Joe“. Der Mitmach-Effekt stellte sich ein: „Oben gute Laune, unten gute Laune“. Mit einer von Geigerin Rebecca dominierten Maximal-Version der Band „City“ setzten sie final das i-Tüpfelchen drauf. Die Wellimusic, bekannt von Gastspielen im Europapark, feierte in Waldachtal einen gelungenen Einstand. Das Swen Kaube-Becher-Team von „Mein Flammkuchen“ am Campus Freudenstadt verköstigte die Gäste an beiden Festtagen.

Stimmen zum Fest

Ortsvorsteher Waldemar Schander lobt: „Ein Kompliment und Dankeschön an Regina Martini und das Bürgertreff-Team.“ Toll fand er die Musik, Weine und das Essen. „Ich liebe die Top Sound Musik.“ Und: „Was mich besonders freut, dass sich die Tumlinger Vereine gegenseitig unterstützen. So hat der Sportverein etliche Dienste übernommen.“ Es sei ein „Klasse Event“ gewesen.

Bürgermeisterin Annick Grassi selbst Einwohnerin von Tumlingen, begrüßte es, dass auch Festbesucher über Waldachtal hinaus gekommen sind. Anerkennenswert findet sie die ehrenamtliche Arbeit des Bürgertreff-Teams, das ansonsten mit ihrer Schenke & Mehr so viel für die Einwohner aus Waldachtal und Umgebung leistet. „Sie wurden auch mit bestem Wetter belohnt.“

Tanja Martini ist glücklich: „Wir sind unfassbar stolz auf uns als Team, aber vor allem auch so dankbar für viele Unterstützer und freiwilligen Helfer.“ Und überhaupt: „Dieses Fest wird sicherlich in den Köpfen und in den Herzen der Gäste bleiben. Da sind wir uns ganz sicher.“