Fest in Tumlingen: Weinreise um die Welt lockt viele Besucher

Das Wein- und Dorffest avancierte zu einem Volltreffer. Die Top Sound Music lässt es krachen. Großes Lob gab es für das Bürgertreff-Team.
Die Top Sound Music aus dem benachbarten Lützenhardt und die Wellimusic aus Kappelrodeck drückten dem zweitägigen Weinfest in Tumlingen ihren Stempel auf. Und das bei kostenfreiem Eintritt. Unter dem Titel „Weinreise um die Welt“ konnten hunderte von Besuchern erlesene Tropfen und Kulinarisches genießen: Edle Rebensäfte von Deutschland über Italien bis nach Südafrika und Australien.