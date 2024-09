Die meisten der Besucher hatten sich beim Fest in Tracht gekleidet.

Nach dem Vorbild des weltweit größten Volksfestes auf der „Wiesn“ in München veranstaltet der Musikverein „Harmonie“ Niedereschach seit vielen Jahren in der Eschachhalle ein Oktoberfest.

Am Samstagabend war es wieder so weit. Als Garanten für beste Stimmung bei fröhlicher Bierlaune erwiesen sich beim „Warm Up“ die „Graneggmusikanten“ und danach die „Rebellen in Lederhose“ von der Partymaschine XXL mit ihrer Sängerin Vivian. Sie heizten dem Publikum mächtig ein.

Passend dazu hatten Dirndl und Lederhose Hochkonjunktur, denn die meisten der Besucher hatten sich in Tracht gekleidet. Zahlreiche fesche Mädels in ihren Dirndln und ebenso fesche Burschen in Lederhosen sorgten dafür, dass auch optisch alles zum Niedereschach Oktoberfest passte.