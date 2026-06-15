Fest in Schuttertal: Bunte Spiele sorgen für gute Stimmung beim Waldfest der Trachtenkapelle

Bei hochsommerlichen Temperaturen hat die Trachtenkapelle Schuttertal zahlreiche Besucher zum traditionellen Waldfest auf dem Eichberg begrüßt.

An allen drei Festtagen herrschte reger Betrieb im Festzelt. Zum Auftakt am Samstag stand erstmals das neue Format „Eichberg Eskalation – Battles, Beats & Brass“ auf dem Programm. Acht Teams traten bei den von Jonas Hummel moderierten Gaudispielen gegeneinander an. Neben der vereinseigenen Mannschaft der Trachtenkapelle traten fünf weitere Teams aus der Gemeinde Schuttertal an sowie zwei Mannschaften aus Wittelbach und Lahr-Reichenbach. Bei lustigen Disziplinen wie beispielsweise Mülltonnenrennen, Altpapierentsorgen, Handtücherauswringen oder Pömpeln kam schnell beste Stimmung auf.

Im Festzelt wurde angefeuert, gelacht und mitgefiebert und im spannenden Finale trafen schließlich die Teams des Männergesangvereins Schutterbund und die Schnaig Bikers aus Wittelbach aufeinander. Die Bikerfreunde setzten sich durch und sicherten sich den Sieg sowie einen 100-Euro-Gutschein für das Gasthaus Krone in Wittelbach, was für lauten Jubel der Wittelbacher Biker sorgte.

Bei der Disziplin „Altpapier entsorgen“ zeigten die Teams vollen Einsatz. Foto: Axel Dach

Für den musikalischen Ausklang betrat sodann die Blasmusikformation aus der mittleren Ortenau „Badisch Blech“ unter der musikalischen Leitung von Jörg Parotat die Festbühne, die Musiker unterhielten die Besucher mit ihrem Auftritt sehr gut.

Der Sonntag startete mit einem Frühschoppenkonzert des Musikvereins Kippenheim mit dem Dirigenten Bastian Lohnert, hier kam wiederum beste Stimmung im Festzelt auf.

Stimmungsvoller Abschluss beim Handwerkervesper

Am Nachmittag erhielten das Vororchester der Trachtenkapelle unter der Leitung von Miriam Göppert sowie die Tanzgruppen des TV Schuttertal Tanzschmetterlinge, Bühnenrocker und Hot Steps für ihre Auftritte viel Applaus. Die Trainerinnen Lisa Oschwald, Karin Schwab und Silvia Himmelsbach hatten ihre Gruppen bestens auf die Auftritte vorbereitet.

Auch die Sänger des Männergesangvereins Schutterbund unter der Leitung von Udo Wendle sowie der Musikverein Wittelbach, der von Clemens Meier dirigiert wurde, wurden vom Publikum sehr gut aufgenommen und trugen zur gelungenen Feststimmung bei. Eva Klein und Team boten vor dem Festzelt schöne kreative Basteleien für die kleinen Besucher an, auch auf der Hopsburg und beim Ausprobieren von Instrumenten hatten die Kinder viel Spaß.

Unsere Empfehlung für Sie Einstimmiges Ja im Rat Schuttertal erhöht die Kita-Gebühren Die Beiträge für die drei Kindergärten der Gemeinde erhöhen sich in den zwei kommenden Jahren. Einen Appell richtete Bürgermeister Litterst an die Landesregierung.

Einen stimmungsvollen Abschluss fand das Waldfest schließlich am Montagabend beim traditionellen Handwerkervesper. Auch hier war das Festzelt nochmals gut besucht, viele Gäste nutzten die Gelegenheit zum geselligen Ausklang. Mit den Blasmusikklängen der „Die Egerländer im Ernst wir Moschen weiter“ unter der musikalischen Leitung von Stefan Griesbaum ging ein rundum gelungenes Festwochenende der Trachtenkapelle zu Ende, das von guter Stimmung, engagierten Helfern und großem Zuspruch der Besucher geprägt war.

Zufriedenstellendes Fazit

Die neue Vorstandschaft zeigte sich zum Ende sehr zufrieden – und das sowohl mit dem Verlauf des Festwochenendes als auch mit der durchweg positiven Resonanz aus der Bevölkerung.