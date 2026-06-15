Fest in Schuttertal: Bunte Spiele sorgen für gute Stimmung beim Waldfest der Trachtenkapelle

Bei hochsommerlichen Temperaturen hat die Trachtenkapelle Schuttertal zahlreiche Besucher zum traditionellen Waldfest auf dem Eichberg begrüßt.
An allen drei Festtagen herrschte reger Betrieb im Festzelt. Zum Auftakt am Samstag stand erstmals das neue Format „Eichberg Eskalation – Battles, Beats & Brass“ auf dem Programm. Acht Teams traten bei den von Jonas Hummel moderierten Gaudispielen gegeneinander an. Neben der vereinseigenen Mannschaft der Trachtenkapelle traten fünf weitere Teams aus der Gemeinde Schuttertal an sowie zwei Mannschaften aus Wittelbach und Lahr-Reichenbach. Bei lustigen Disziplinen wie beispielsweise Mülltonnenrennen, Altpapierentsorgen, Handtücherauswringen oder Pömpeln kam schnell beste Stimmung auf.