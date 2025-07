Fest in Schömberg: Wintersport-Tanzgruppe rettet Sommerfest

Die Tanzgruppe des Wintersportvereins Schömberg hat am Sonntag mit ihrem Auftritt quasi das zweitägige Sommerfest gerettet. Knapp 100 Kinder und Jugendliche hatten sich über Wochen auf das Event vorbereitet und zu unterschiedlichen Melodien und fetzigen Songs diverse Tänze einstudiert. Ob „Cotton Eye Joe“ von der Grupp Rednex oder „Anton aus Tirol“ von DJ Ötzi – die Mischung aus Country-Musik und Schlager sorgte bei den Zuschauern für Bewegung. Hunderte waren gekommen, um die Auftritte zu sehen und eine richtig gute Stimmung zu erleben, nachdem das Programm des WSV am Samstag den Regenmassen zum Opfer gefallen war.

Dauerregen hält Besucher ab

Bei Dauerregen fand das Angebot am Samstag vom „DSV on Tour Mobil“ mit Geschicklichkeitsparcours und einem Inlinerlauf nur wenige Nutzer. Der abendliche Auftritt der Live Band „Magic4Musik“ auf der überdachten Bühne konnte im Grunde nur verfolgt werden, wann man sich unter das Zeltdach flüchtete. Für die WSV-Organisatoren war es ein bitterer Tag – und das bereits zum zweiten Mal in Folge, nachdem schon beim Sommerfest 2024 das Wetter nicht mitgespielt hatte.

Am Sonntag lässt sich Sonne blicken

Am Sonntag war es dann zumindest für einige Zeit trocken und die Sonne ließ sich zwischendurch zum Gottesdienst im Freien mit den Schömberger Stubenmusikern blicken. Anschließend spielte der Musikverein Schömberg zum Weißwurst-Frühschoppen auf.

Viel Applaus für die Tanzgruppen

Die Tanzgruppe „Bambilinis“ (Jahrgang 2017-18) unter der Leitung von Lea Sophie Friedel und Berenice Rentschler war gerade fertig, da mussten am frühen Nachmittag erneut die Regenschirme aufgespannt werden. Zum Glück hielt sich die Nässe jedoch in Grenzen, so dass sich Jenny Lutz und Melly Hirt mit ihren „Piccolinis“, Julia Rüd und Sandra Karst mit der Gruppe „Dancing Queen“ und der Showtanzgruppe „Skigirls Next Chapter“ über viel Aufmerksamkeit und Applaus freuen durften.

Von Eis bis Glitzer-Tattoos

Nach den Auftritten der von Abteilungsleiterin Meike Bessenbach moderierten Tanzgruppen rückte die Jugend des Winterportvereins in den Mittelpunkt. Die bot unter dem Motto „Heute noch ein Eis“ an einem Stand Eis, heiße Waffeln und Popcorn an. Die Turnabteilung hielt für die Jungs und Mädchen Glitzer-Tattoos bereit.