„Wenn wir nicht fahren können, bleibt das Floß im Fluss an der Lehwiese liegen und kann so besichtigt werden, als ob wir sofort losfahren würden“, erklärte Floßmeister Thomas Kipp am Donnerstagmorgen unserer Redaktion.

Bis Samstag seien vom Wetterbericht her keine allzu großen Niederschläge zu erwarten, so dass die verlangte Mindestwassermenge wahrscheinlich nicht mehr erreicht werde könne. Geplant war die Floßfahrt auf der Kinzig zum Abschluss des Flößerfestes am Sonntag um 16 Uhr.

Höhere Anforderungen als früher

Die Anforderungen an die Mindestwassermenge sind heute höher als früher. Sie wurde von behördlicher Seite für Kinzig und Schiltach im Juni auf zwei Kubikmeter pro Sekunde festgelegt, im Juli auf 1,2 Kubikmeter pro Sekunde. „Und zur Zeit liegt die Wassermenge bei knapp unter ein Kubikmeter pro Sekunde“, berichtete Kipp. In Abstimmung mit den umliegenden Gemeinden hatte das Flößerfest auf Ende Juni fallen müssen. Allerdings: „Von den Staueinrichtungen und vom Wasser her könnten wir auch jetzt fahren“, versicherte Kipp.

Unsere Empfehlung für Sie Der "Rottweiler mit BISS" Die wichtigsten Themen aus Rottweil und Umgebung kompakt in unserem Newsletter

Um im Stadtgebiet von Schiltach eine Floßfahrt durchführen zu können, müssen, wie Kipp ausführte, mehrere genehmigungsrechtliche Bedingungen vom Landratsamt Rottweil, dem Regierungspräsidium Freiburg und insbesondere von der staatlichen Fischerei erfüllt werden. Und entgegen früherer Zeiten, als im Stadtgebiet bereits ab April Floßfahrten gemacht werden durften, sollen sie heute nur noch ab Juli genehmigt werden.

Viel Programm geboten

Durch die beiden Wehranlagen „Badewehr“ und „Schlossmühlewehr“ wäre zwar genügend Wasser vorhanden, um eine Floßfahrt wie in früheren Zeiten auch bei geringen Abflüssen machen zu können. „Doch leider ist dies aus fischereiökologischen Gründen nicht mehr möglich, so dass, wenn es bis zum Flößerfest nicht ausreichend regnet, keine Floßfahrt stattfinden darf“, bedauerte Kipp.

Doch sei beim Floß auf der Lehwiese soviel an tollem Programm geboten, dass die Besucher trotzdem am Samstag und Sonntag auf ihre Kosten kommen würden.