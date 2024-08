Fest in Schiltach: Erfrischungen sind beim „Wilden Vorland“ gefragt

1 Die Festsaison im Schiltacher Vorland ging am Samstag weiter. Foto: Christoph Ziechaus

Heiß war es am Samstag beim „Wilden Vorland“ in Schiltach. Schattenplätze, kalte Getränke und das kühle Nass der Schiltach standen daher hoch im Kurs.









Das „Wilde Vorland“ in Schiltach am Samstag war etwas gelähmt unter der Hitzeglocke über den Tälern von Schiltach und Kinzig. Mit einer hoch aufschießenden Wasserwand in der Schiltach konnten die wilden Vorländer etwas Erfrischung bieten, zumindest im Anblick der Wasserfontäne inmitten des Bachs. Aber selbst die badenden Kinder hielten sich in sicherer Entfernung von der spritzenden hohen Wasserwand.