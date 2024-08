Fest in Schiltach: Diese Acts treten bei der „SchiltNacht“ auf

In Schiltach findet am Samstag, 31. August, wieder die „SchiltNacht“ statt. Bei der Kulturnacht im „Städtle“ spielen fünf Bands, verteilt auf drei Bühnen in der historischen Altstadt. Dabei achten die Organisatoren darauf, dass für jeden musikalischen Geschmack etwas dabei ist und man beim Flanieren zwischen den Locations Neues entdecken kann, wie die Stadt Schiltach schreibt. Der Eintritt ist frei.

Von Volksmusik bis Rock ist alles dabei. In der Schramberger Straße beginnt der Festtag bereits um 11 Uhr mit dem „Schwarz-Gelb-Grünen Straßenfest“ von Schuhu-Hexen und Fiechtewaldt-Hexen. Das letzte Vorlandfest des Jahres geht so traditionell am Abend in die „SchiltNacht“ über.

Der offizielle Startschuss dazu ist um 19 Uhr. Dann lassen es „Arrived“ aus Schramberg in der Schramberger Straße krachen. Die Schramberger Band zeigt von Heavy bis Folk was sie drauf hat. Sie bereiten die Bühne für die „Wombats“ vor. Die Band aus der Ortenau begeistert ab circa 21.30 Uhr mit ihrer Vielseitigkeit und ihrer guten Laune.

Von Volksmusik bis hin zu großen Pophits

An der „Markthalle“ am Aueplatz spielen ab 19 Uhr die „Schwarzwaldbuam“. Seit mehr als 20 Jahren begeistern sie mit ihrem Mix aus Volksmusik und Party-Schlager. Am Marktplatz tritt ab 19 Uhr zunächst die Band „Franic’x“ auf. Mit akustischen Gitarren blicken Sie auf die vergangenen 60 Jahre Musikgeschichte zurück. Den Abschluss am Marktplatz macht „Captain Morgan“ gegen 21.30 Uhr. Jürgen Theis und Stefan Hannen unterhalten mit ihren Interpretationen großer Pophits.

Besondere Stadtführung

Zum Programm gehört bei der „SchiltNacht“ auch eine besondere Stadtführung. Wolfgang Tuffentsammer nimmt seine Gäste in diesem Jahr mit zur evangelischen Kirche und fragt: „Die Schiltacher Kirche und das Lehengerichter Rathaus. Zwei Gebäude – Aber was hat die Kirche in Schiltach mit Lehengericht zu tun?“. Damit greift er thematisch das Jubiläum des Zusammenschlusses von Schiltach und Lehengericht vor 50 Jahren auf.

Abgerundet wird das Programm durch zwei Auftritte der „Showtanzgruppe Impression“, einmal in der Schramberger Straße gegen 21 Uhr und am Aueplatz in der Pause der „Schwarzwaldbuam“.

Gastronomen und Vereine bewirten

Auch für das kulinarische Wohl ist bei der „SchiltNacht“ gesorgt. Neben den Schiltacher Gastronomen wollen auch einige Schiltacher Vereine bewirten. So bewirtet am Aueplatz die Trachtenkapelle Lehengericht. Die Schuhu-Hexen haben sich in gewohnter Manier aber modifiziertem Aufbau für das Vorland-Fest und die „SchiltNacht“ unter dem Motto „Schwarz-Gelb-Grüne Festmeile“ mit den Fiechtewaldt-Hexen verbündet. Die schlagkräftige Truppe versorgt die Gäste in der Schramberger Straße mit allerlei Getränken, Cocktails und Speisen.

Haltestellen werden nicht angefahren

Die Bushaltestellen Stadtmitte, Brücke, Eselsbrücke und Schloßmühle werden aufgrund der „SchiltNacht“ nicht angefahren. Besucher werden gebeten, die Haltestelle Stadtbrücke zu nutzen.