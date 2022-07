2 Die Rötenberger genießen in geselliger Runde ihr Festwochenende in der Ortsmitte. Foto: Herzog

Zugegeben, das Rötenberger Bürgerfest war eine Nummer kleiner als der Dorfhock in Aichhalden vor zwei Wochen. Dafür erhielt der Ortsteil mit Ex-Kanzlerin Angela Merkel prominenten Besuch.















Aichhalden-Rötenberg - Wenn auch hin und wieder eine frische Brise über die "Freilichtbühne" zwischen Kirche und Milchhäusle wehte, bot das Kabarett am Samstagabend mit Marianne Schätzle wetter-technisch beste Bedingungen. Die Künstlerin aus dem Hegau, die mit ihrem neuen Programm "Es isch wie’s isch" auftrat, hatte es allerdings nicht leicht, die im Vorfeld versprochenen Lobeshymnen zu erfüllen. Ihre mit Mimik und Gestik garnierten Alltagsgeschichten waren zwar lustig und komisch. Für einen wirklichen Angriff auf das Zwerchfell fehlte jedoch etwas Pep.

Beruf dank fehlgelaufener Erziehung

Wie sie zugab, sei sie deshalb Kabarettistin geworden, weil die Erziehung ihrer Eltern schief gegangen sei. Älter werden sei gar nicht spaßig. Jetzt habe sie Herzrasen und Schwindel, wofür sie früher einen Liter Wein trinken musste. Für eine Teilnahme bei Modelmama Heidi Klum reiche es ihr nicht mehr, aber Ministerpräsidentin von Baden-Württemberg könne sie noch werden, meinte sie in Anspielung auf das Alter von Winfried Kretschmann. "Mir sind jetzt innere Werte viel wichtiger: Cholesterin, Blutdruck und Fettleber", zählte die Kabarettistin schmunzelnd auf. Die heute junge Generation habe einen Waschfimmel. Das, was sie heute in die Waschmaschine füllten, sei früher frische Wäsche gewesen. Obwohl sie von der Schönheitschirurgie nicht viel hält, habe sie sich einen Kostenvoranschlag machen lassen. Laut ihrem Arzt weise sie einen Sanierungsstau auf. Doch dafür 10 000 Euro hinzublättern, sei ihr zu viel.

Gegen den Trend schon lange verheiratet

Wenn ihr Mann neben ihr im Auto sitzt, fühle sie sich total unentspannt, weil er sich ständig in ihre Fahrkünste einmische. "Mit ihm hätte ich Rötenberg wohl nicht gefunden", plauderte sie aus. Seit mehr als 30 Jahren ist sie mit ihm verheiratet. Im Trend lägen jedoch ihre beiden Freundinnen, die sich getrennt hätten. Als enorme Leistung bezeichnete Schätzle den Verkauf von E-Bikes als sportliches Gerät. Früher sei der Bachel (Bachelor) kein Studiengang gewesen. Heute machten die jungen Leute das Abi, gingen danach auf Weltreise und studierten hinterher irgendetwas, das man zuerst googeln müsse, um den Beruf zu verstehen. "Früher haben nur die Käpsele studiert, heute alle", sah die Künstlerin das Problem beim Fachkräftemangel im Handwerk.

Angela Merkel schaut vorbei

Überzeugen konnte Schätzle als Angela-Merkel-Double, wo sie zum Betreten und Verlassen der Bühne die Hilfe von Zuschauer Otto Vialkowitsch in Anspruch nahm. So beklagte sie, am ersten Tag als Pensionärin von niemanden angerufen geworden zu sein –weder von Trump noch von Putin. Auch bedauerte "Merkel", im Bundestag viele Männer um sich gehabt zu haben und jetzt ihren Mann an der Backe zu haben.

Vor, während und nach dem Kabarett wurde in geselliger Runde das Ersatz-Dorffest gefeiert und auch die Kinder hatten ihren Spaß, selbst als der Hüpfburg die Luft rausgelassen wurde.