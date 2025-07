Fest in Reblandhalle: Begegnungsnachmittag diesmal in Eimeldingen

Menschen jeden Alters aus unterschiedlichen Kulturen zusammenbringen, ist das Ziel des zweiten Begegnungsnachmittages. Viele Vereine beteiligen sich am Programm.

Der Begegnungsnachmittag im vergangenen Jahr war ein voller Erfolg, schwärmt die Integrationsbeauftragte des Gemeindeverwaltungsverbandes Vorderes Kandertal (GVV), Andrea Kühne. Ziel sei es gewesen, die Menschen aus den sechs Gemeinden Binzen, Eimeldingen, Fischingen, Rümmingen, Schallbach und Wittlingen zusammenbringen, und auch Vereine waren eingeladen, sich vorzustellen, sagt Kühne über den ersten Begegnungsnachmittag in Binzen. An seinem Anfang, erzählt sie, stand zunächst ein Workshop, der sich die Förderung des „Zusammenlebens im Vorderen Kandertal“ auf die Fahne geschrieben und großen Zuspruch gefunden hatte – zahlreiche Vereine und ehrenamtliche Gruppen waren begeistert und hatten zugesagt. Aus der Idee eines „kleinen“ Begegnungsnachmittages für alle Bevölkerungsgruppen wurde ein gut besuchtes Sommerfest rund um die Binzener Gemeindehalle mit 200 Besuchern.

Bühnenprogramm von 15 bis 15.30 Uhr

Für dieses Jahr hat Eimeldingens Bürgermeister Oliver Friebolin die Schirmherrschaft übernommen. Andreas Schneucker, Binzens Bürgermeister und Verbandsvorsitzender des GVV Vorderes Kandertal, kann sich wie Friebolin sehr gut vorstellen, dass die nächsten Begegnungsnachmittage in den weiteren vier zum GVV gehörenden Gemeinden Wittlingen, Fischingen, Rümmingen und Schallbach stattfinden. Auch in diesem Jahr stehen Austausch, Unterhaltung und Kulinarik auf dem Programm: Am Bühnenprogramm von 15 bis 15.30 Uhr beteiligen sich die Kinderschule Binzen und die Schnäggehüsli Eimeldingen, die Grundschule (Standort Eimeldingen), und es gibt eine Zumba-Kindervorstellung.

Jugendfeuerwehr lädt zu Wasserspielen ein

Zur Unterhaltung beitragen wird die Freiwillige Feuerwehr Eimeldingen, deren Bambini- und Jugendfeuerwehr Wasserspiele anbieten. Weitere Mitmachangebote bereiten die Volleyballabteilung der Sportvereinigung Eimeldingen-Märkt, der Gartenschach- und Schachclub Rümmingen vor, TC Binzen und TC Eimeldingen laden zum Kleinfeldtennis ein, und mit dem Verein Zeitbank Lörrach kann man – wie schon im vergangenen Jahr – Rikscha fahren. Lesepaten laden in eine ruhige Vorlese-Ecke ein, der Turnerbund Binzen hat sich Bewegungsspiele für junge Besucher ausgedacht, zudem lädt die Kirchengemeinde Wittlingen/Schallbach Kinder ein, mit Lehm und Ton zu werken; der Nabu Lörrach bietet ein Kreativprogramm, und auch das Solawi Land kündigt eine Mitmachaktion an.

Beim Essen ins Gespräch kommen

Gäste dürfen gerne eigene Speisen mitbringen – denn, so Kühne: „Über das Essen kommt man leicht ins Gespräch und kann sich leichter über die Traditionen und Gewohnheiten der anderen Kulturen austauschen.“ Dies sei aber kein Muss, wer möchte, kommt einfach so dazu. Der Binzener Frauenverein sorgt für Kaffee und Kuchen, und der Seniorenmittagstisch Eimeldingen wird Quiche anbieten. Jugendliche betreuen den Getränkeverkauf. Die Musikschule Markgräflerland, der Fachbereich Zusammenleben und Integration sowie das Lesepatenprojekt des Gemeindeverwaltungsverbandes werden ihre ehrenamtlichen Tätigkeiten präsentieren.

Info

Der Begegnungsnachmittag

findet am Samstag, 12. Juli, von 14 bis 17 Uhr in der Reblandhalle Eimeldingen statt . Weitere Infos unter www.gvv-vk.de oder unter 07621/6608-12.