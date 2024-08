1 Am Wochenende wird wieder zusammen gefeiert. Foto: Ziegelbauer

Die Stadt Bad Wildbad präsentiert sich am Wochenende beim Fest „Fete du Coq“ in der Partnerstadt Cogolin in Südfrankreich.









Der die Stadt Bad Wildbad in der Pflege der Städtepartnerschaft mit Cogolin unterstützende Freundeskreis Cogolin/Bad Wildbad mit seinem Vorsitzenden Günter Ohnhäuser rüstet sich. Und zwar für die Präsentation der Kurstadt in der Partnerstadt am Golf von Saint-Tropez in Südfrankreich beim dortigen Stadtfest „Fete du Coq“ vom kommenden Freitag bis zum Sonntag.