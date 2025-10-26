Fest in Offenburger Edeka-Arena: IHK Südlicher Oberrhein feiert 3700 Absolventen

IHK-Präsident Eberhard Liebherr gratulierte den frisch gebackenen Absolventen des Jahrgangs 2025 und bescheinigte ihnen auch in konjunkturell unruhigen Zeiten ausgezeichnete Berufs- und Karrierechancen. „Das ist ein toller Erfolg.“ Rund 3700 Menschen in der Region hatten in diesem Jahr ihre berufliche Wegmarke mit Beteiligung der IHK gesetzt – entweder mit einer Aus- oder einer Weiterbildung. Mehr als 1200 von ihnen feierten am Donnerstagabend beim „Meilenstein 2025“.

Liebherr ermutigte die jungen Fachkräfte laut Mitteilung der IHK zudem dazu, die beruflichen Herausforderungen mutig anzugehen – lebenslanges Lernen gehöre mit dazu. „Bleiben Sie am Ball, Ausbildung und Weiterbildung gehören immer zusammen, dann nutzen Sie auch Ihre Aufstiegschancen.“Diese Möglichkeit bekamen am Donnerstagabend gleich mehrere Gäste. Die IHK-Akademie verloste Wertgutscheine für Weiterbildungen und informierte das Publikum anhand von Praxisbeispielen über die zahlreichen Aufstiegschancen und persönlichen Netzwerke, die durch eine Weiterbildung entstehen. Akademie-Leiter Andreas Klöble holte sich dazu einen Weiterbildungsabsolventen und eine Dozentin ans Mikrofon, interviewte aber auch Ausbildungsabsolventen zu ihren gewählten Berufen und Zukunftsplänen.

Höhepunkt war Auszeichnung der Bundesbesten

Ein besonderer Höhepunkt des von Susanne Stuckmann moderierten Abends war laut Mitteilung der Industrie- und Handelskammer die Auszeichnung der landes- und bundesbesten Auszubildenden. In diesem Jahr können fünf junge Menschen am südlichen Oberrhein von sich behaupten, die besten Absolventen ihres Faches in ganz Deutschland zu sein. Besonderes Ausrufezeichen: Sie werden noch einmal in Berlin von der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK) geehrt. Auf der Liste der besten Azubis in Baden-Württemberg steht die IHK Südlicher Oberrhein zudem mit elf Absolventen. Zu den Bundesbesten gehören auch drei Ortenauer: Papiertechnologe Simon Pfeifer aus Oppenau (Firma Koehler in Oberkirch), Servicefachkraft für Dialogmarketing Nargiza Nurlanbekova aus Rust (Europa-Park-Hotelbetriebe) und Zerspanungsmechaniker Timo Hoch aus Haslach (Firma Armbruster in Steinach).

Sänger und Beatboxer Paul Brenning zeigte Können

Umrahmt wurde die Veranstaltung „Meilenstein 2025“ von Sänger und Beatboxer Paul Brenning und der Tanzformation Dope Skit aus Freiburg. Brenning übernahm nicht nur das Warm-up des Publikums, die von ihm auf der Bühne produzierten und personalisierten Rap-Beats waren Bestandteil der Ehrung der Bundes- und Landesbesten. Im Anschluss feierten die Absolventen der Aus- und Weiterbildung bei Getränken und Speisen und Musik von DJ Schallinio weiter. Die IHK hatte dazu eine Party-Arena mit Essensstationen und Foodtrucks, zahlreichen Gaming- und anderen Video- und Fotoattraktionen aufgebaut. Oder die Gäste informierten sich am Stand der IHK-Akademie über die beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten in ihrem Bereich.

Die Kammer

Vom Kleinunternehmer bis zum Weltmarktführer – die IHK Südlicher Oberrhein vertritt die Interessen der Wirtschaft gegenüber Politik und Verwaltung. „Wir beraten sowohl Start-ups als auch etablierte Unternehmen, Fachkräfte und solche, die es werden wollen, organisieren Prüfungen und trommeln bei Kommunen und Verwaltungen für optimale Standortbedingungen“, so die Kammer. Für den Staat übernehme sie ausgewählte Aufgaben, informieren über neue Zoll-Richtlinien, Wachstumschancen auf ausländischen Märkten oder organisieren zahlreiche Netzwerktreffen.