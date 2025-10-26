Fest in Offenburger Edeka-Arena: IHK Südlicher Oberrhein feiert 3700 Absolventen

Mit einem großen Fest haben die IHK Südlicher Oberrhein und die IHK-Akademie in der Offenburger Edeka-Arena die Absolventen aus dem Kammerbezirk gefeiert.
IHK-Präsident Eberhard Liebherr gratulierte den frisch gebackenen Absolventen des Jahrgangs 2025 und bescheinigte ihnen auch in konjunkturell unruhigen Zeiten ausgezeichnete Berufs- und Karrierechancen. „Das ist ein toller Erfolg.“ Rund 3700 Menschen in der Region hatten in diesem Jahr ihre berufliche Wegmarke mit Beteiligung der IHK gesetzt – entweder mit einer Aus- oder einer Weiterbildung. Mehr als 1200 von ihnen feierten am Donnerstagabend beim „Meilenstein 2025“.