Fest in Oberndorf

9 Für besondere Menschen gibt es ein Lebkuchenherz – auch beim Bochinger Biergartenfest: Festausschuss und Bürgermeister werden am Eröffnungsabend mit dem Überraschungsgeschenk bedacht. Foto: Holzer-Rohrer

Das zehnte Bochinger Biergartenfest läuft – und ist nicht nur eine Feier zünftiger Blasmusik, sondern erzählt auch ganz viel aus dem Ort.









Link kopiert



„Ein so wunderbares Fest muss am Leben gehalten werden, und ich hoffe sehr, dass es gelingt, den Staffelstab weiterzugeben“ – so Matthias Winter bei seinem ersten Biergartenfest, das er als Bürgermeister der Stadt Oberndorf eröffnete.