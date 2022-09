Fest in Neuhausen

2 Nach zweijähriger Pause gibt es beim Musik- und Trachtenverein Neuhausen wieder Schlachtplatte vor Ort. (Archivfoto) Foto: Hoffmann

Mit zweijähriger Verspätung findet von Samstag, 17., bis Montag, 19. September, das 23. Schlachtfest des Musik- und Trachtenvereins Neuhausen statt.















Königsfeld-Neuhausen - Dann gibt es wieder Schlachtplatte und viel Blasmusik auf dem Festplatzgelände in Neuhausen.

Im Vorfeld gab es große Anstrengungen, um wieder ein Fest zu veranstalten, das an die Erfolge vor Beginn von Corona anknüpfen kann. Personal für den aufwendigen Thekendienst musste gesucht werden. Dies stellte zum Teil eine große Herausforderung dar. Doch nun stehen die Einsatzpläne für die drei Tage des Schlachtfests.

Diverse Vereine sorgen für Unterhaltung

Auch im musikalischen Bereich hatten die Verantwortlichen alle Hände voll zu tun. So galt es, Einladungen an verschiedene Musikvereine zu senden und auf eine positive Antwort zu warten. Nun unterhalten die Vereine aus Furtwangen, Leipferdingen, Unterkirnach, Gutmadingen, Schabenhausen, Buchenberg und Langenschiltach, Grünwald-Holzschlag sowie St. Georgen die Gäste.

Kindernachmittag mit Luftballonwettbewerb

Am Montagabend gibt es noch ein musikalisches Schmankerl. Der Musikverein Stetten im Hegau gibt ein weiteres Mal eine Kostprobe seines musikalischen Könnens gepaart mit Humor und Showeinlagen. Zuvor gibt es für die Kleinen Gäste einen Kindernachmittag mit Luftballonwettbewerb. Ein Handwerkervesper mit der Formation "Luft und Blech" schließt sich an.

An allen drei Tages gibt es Schlachtplatte in unterschiedlichen Variationen. Das Fest findet bei jedem Wetter statt.

Der Festablauf im Überblick

Festbeginn ist am Samstag, 17. September, um 17 Uhr. Am Sonntag, 18. September, geht es ab 10.30 Uhr mit einem Frühschoppen weiter. Am Montag, 19. September, ist ab 14.30 Uhr ein Kindernachmittag, ab 16 Uhr das Handwerkervesper. Es folgt der musikalische Festausklang.