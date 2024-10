Fest in Müchweier: 150 Kilogramm Äpfel gepresst

1 Den Kindern machte das Pressen der Äpfel viel Spaß. Foto:

„Apfelsaft selbstgemacht“ hieß eine Veranstaltung des Vereins Obstbau, Garten und Landschaft in Münchweier, die am Samstag zum vierten Mal in Folge auf dem Gelände der Winzergenossenschaft Münchweier-Wallburg-Schmieheim in Münchweier stattfand. Rund 150 Kilogramm frisch geerntete Äpfel von heimischen Streuobstwiesen wanderten durch die Presse. Dabei halfen zahlreiche Kinder dem Vorstandsmitglied Thomas Feger und seinen Helfern beim Herstellen des köstlichen Saftes.