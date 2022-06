Fest in Horb

4 Kinderschminken ist immer willkommen. Foto: Morlok

Das nunmehr dritte oder gar vierte "Steiglefest", da sind sich die Veranstalter nicht ganz einig, war zumindest am Nachmittag ein voller Erfolg.















Horb - Ein Erfolg – trotz großer Festle-Konkurrenz im nahen Umkreis. Im Horber Stadtteil Betra wurden "Zwieblbeeda" gebacken, im nahen Rottenburg lockte das Neckarfest, in Freudenstadt waren die Afrikaner auf dem oberen Marktplatz aktiv, und im Waldachtal feierten die Kicker aus Lützenhardt ihr 90-jähriges Bestehen. Es war also ein Festüberangebot, gegen das sich die Gewerbetreibenden auf dem kleinen Carré neben der B 28 durchsetzen mussten.

Und die Veranstalter taten alles, um ihr Fest zu einem Höhepunkt an diesem Wochenende werden zu lassen.

300 bunte Luftballons

Den Weg ins Gewerbegebiet konnte man nicht verfehlen, denn 300 bunte Luftballons wiesen auch den ortsunkundigen Besuchern den Weg. Beim ersten Rundgang, so gegen 12 Uhr, schien es, als bliebe der sparsame Schwabe doch lieber zum Mittagessen zu Hause, obwohl es im ganzen Gewerbegebiet Möglichkeiten gab, sich bestens zu verköstigen. Am "Steiglehof" lockte Metzgermeister Axel Kaupp mit Maultaschen, die, serviert mit dem Kartoffelsalat aus Oma Bauers Küche, jedem Sonntagsbraten Konkurrenz machen konnten.

Doch nach und nach strömten die Besucher von allen Seiten bei herrlichem Wetter ins "Steigle", und gegen 14 Uhr verwandelte sich die Weberstraße in eine gut gefüllte Flaniermeile für Jung und Alt. Die Hotspots hier waren die Waffelbäckerei des Horber Tierschutzvereins, der sein Lager beim Tierarzt Hummel aufgeschlagen hatte, sowie die Betriebe von Rainer Häsler und der Familie Saur. Beim Vital-Center brutzelten die Damen und Herren von "Pro-Altheim", und der Duft von Fritten-Fett und Gegrilltem lag in der Luft.

Hingucker: Ein Vierer-Trampolin

Ein paar Meter weiter, bei AHG, nutzte Filialleiter Bernd Gall in seiner Funktion als Vorstand von Horb Aktiv die Chance, sich mal bei den Mitveranstaltern umzusehen. Auf dem Betriebsgelände von Martin Killing stand ein großes Vierer-Bungee-Trampolin, auf dem aber nur Menschen mit einem Gewicht bis 85 Kilogramm hopsen durften. Schade, dachte sich so mancher Besucher, der auch mal gerne wie das berühmte "HB-Männchen" in die Luft gegangen wäre.

Wer auf dem Steigle-Rundweg die Junghansstraße hochlief, konnte sich durch edle Weine, Pasteten und Nudelgerichte in der Fattoria La Vialla durchprobieren, nebenan, bei der Erlacher Höhe Karussell fahren und sich hinterher bei den Maltesern der Blutdruck messen lassen.

Schweres Gerät beeindruckt

Besucher, die sich für Technik interessierten, waren auf der Querspange Steigle beim Team der Netze BW bestens aufgehoben. Von der großen Drehleiter bis zum Telegrafenmasten-Transporter war alles zu sehen, was es an schwerem Gerät gab. Auch der schon oft vorgestellte Brandsimulator stand auf dem Hof, und die Flammen, die aus der offenen Tür loderten, waren viel zu heiß, um Würstchen darin zu grillen.

Wer von den Besuchern Lust auf Kaffee und Kuchen hatte, der wurde gleich an mehreren Stationen bestens bedient, und für Spaß und Action sorgten die vielen Mitmachangebote und Verlosungen.

Und an allen Ecken sorgten Musikanten dafür, dass die vielen Besucher bestens unterhalten wurden. Unter anderem bei Dachdecker Schlatter, der sein 25-jähriges Firmenjubiläum feiert, oder am Hotspot Steiglehof, wo zum Frühschoppen die Spielgemeinschaft aus Horb und Bildechingen unterhielt und am Nachmittag Stephen Dodds mit Perlen der Rock- und Pop-Geschichte begeisterte.

Im Fazit kann man von einem gelungenen Steigle-Fest sprechen, bei der sich die Besucher von der Produktvielfalt und der Leistungsstärke der Unternehmen und Vereine überzeugen konnten.