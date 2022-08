Biergarten beim Gesangverein kommt an

Fest in Heiligenzimmern

2 Kühle Getränke sind gefragt. Die Helferinnen haben alle Hände voll zu tun. Foto: Stehle

Rosenfeld-Heiligenzimmern - Einen vollen Erfolg kann der Männergesangverein Eintracht Heiligenzimmern mit seinem Biergarten verbuchen. Vom Donnerstag bis Samstag besuchten Hunderte von Gästen aus nah und fern die Open-Air-Veranstaltung vor der Festhalle.

Ein herzhaftes Speisenangebot, kühle Getränke, ideales Wetter und gute Unterhaltung am Samstag mit der Band "Heilige3Zimmerner" taten ein Übriges für gute Stimmung und Feierlaune.

"Schwäbische Schbezialidäda"

Während schon an den beiden Tagen zuvor viele Besucher den Weg in den Biergarten gefunden hatten, nahm der Andrang am Samstag kein Ende. Nicht nur Heiligenzimmerner fanden sich ein, sondern auch viele Auswärtige aus den Nachbargemeinden. Zahlreiche Besucher waren mit dem Fahrrad gekommen und machten einen Stopp im dekorierten Biergarten.

Die Band "Heilige3Zimmerner" traf am Samstagabend mit ihrem Motto "Schwäbische Schbezialidäda - gsonga, gschwätzt und gschbielt" den Geschmack des Publikums. Mit ihren schwäbischen Liedern – von heimatlichen Volksweisen bis zum Schwabenrock – nahmen sie das Publikum mit auf eine Ode an das Schwabenland. Ihre Lieder wie die selbst komponierten Titel "Ma isch oafach koi Kerle mai" oder "Schwäbisch isch gsond" riefen bei manch einem Besucher ein fröhliches Schmunzeln hervor. Als Sondereinlage sang Fan Stefan Schellhammer den Schwaben-Hit "Frau Nägele" und erhielt viel Beifall für seine schwäbische Interpretation.

Verein voll zufrieden

Die Organisation des Fests klappte hervorragend. Der Verein hatte ein gut funktionierendes Helferteam und genügend junge, flinke Bedienungen aus dem Ort rekrutiert. Diese hatten zwar alle Hände voll zu tun, um die Getränke und die leckeren Bauernbratwürste und anderen Speisen zu ihren Kunden zu bringen, aber das Ganze lief wie am Schnürchen, ohne lange Wartezeiten. Auch die Kalkulation hatte gestimmt, denn am Ende war fast alles ausverkauft.

Der Vorsitzende Lothar Wörz und sein Team waren voll zufrieden mit dem reibungslosen Ablauf und der Resonanz auf den Biergarten des Gesangvereins.