Fest in Hechingen-Boll: 47. Dorfhock – das sind die Bilder

Abgesehen der Corona-Zwangspausen wurde in Boll die 47. Auflage der Dorfhockete in ununterbrochener Folge gefeiert. Die im weiten Umfeld älteste Veranstaltung dieser Art hat auch nach langer Zeit nichts an ihrer Beliebtheit verloren. Auch in diesem Jahr folgten der Einladung der „Arbeitsgemeinschaft der Vereine von Boll“ zahlreich die Besucher.