Fest in Hechingen-Boll: 47. Dorfhock – das sind die Bilder

Abgesehen der Corona-Zwangspausen wurde in Boll die 47. Auflage der Dorfhockete in ununterbrochener Folge gefeiert. Die im weiten Umfeld älteste Veranstaltung dieser Art hat auch nach langer Zeit nichts an ihrer Beliebtheit verloren. Auch in diesem Jahr folgten der Einladung der „Arbeitsgemeinschaft der Vereine von Boll“ zahlreich die Besucher.

Der Beginn am Samstag war wieder ein sportlicher. Nordic Walking war angesagt. Heuer war die Teilnehmerzahl jedoch etwas geringer, da vor allem die Gruppen der eigenen Vereine fehlten. Die sportbegeisterten Läufer wurden auf die Strecken durch den fürstlichen Zollerwald und die Streuobstwiesen rund um Boll geschickt. Zur Auswahl standen fünf oder zehn Kilometer mit Start und Ziel des Festgeländes.

Nach dem die 47. Dorfhockete durch den Vorsitzenden der Arbeitsgemeinschaft, Ralf Hähn und Ortsvorsteherin Meta Staudt offiziell eröffnet wurde, übernahm die Regie auf der Dorfplatzbühne die „Seebis Heart Band“. Mit Oldies aus Rock, Pop und Schlager sorgten die drei Musiker für musikalische Stimmung.

Gute Musik nicht nur zum Mitsingen, auch wurde die freie Fläche vor der Bühne zum Tanzen auf dem Dorfplatz genutzt. Nebenan wurde von 19 bis 21 Uhr im Jugendraum eine Kinderdisco für Kinder von vier bis vierzehn Jahren mit Animation und Kindersekt geboten.

Dosenwerfen löst Schießbude ab

Und was der Veranstalter in Boll verspricht, wird auch gehalten. Natürlich war für Speis und Trank bestens gesorgt und das Arbeitsteam der Vereine hatte alle Hände voll zu tun. Gewohnt wurden die Gäste wieder bestens versorgt. Auch ein weiteres, breites Unterhaltungsprogramm sorgte für Spaß bei Jung und Alt. Immer beliebt und stark angenommen wird von den Kids die Hüpfburg. Eine Riesengaudi für „kleine“ und „große“ Kinder. Alternativ löste dieses Jahr das Dosenwerfen die Schießbude ab.

Inmitten der Festmeile ist der Weizen- und Weinbrunnen ein Treffpunkt für Unterhaltung bei guter Musik mit Blick auf die Band und das Dorfplatzgeschehen. Auserlesene Weine, Käse- oder Schmalzbrot gab es im Ratskeller.