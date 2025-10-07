Fest in Grenzach-Wyhlen: Eine Mischung aus Beratung, Einkauf und Unterhaltung

Wieder einmal lädt der Händler- und Gewerbeverein der Gemeinde Grenzach-Wyhlen zu einem ganz besonderen Tag ein. Auf der Gartenstraße wird ein großes Fest gefeiert.
Es ist gute Tradition, dass sich etwa in der Mitte zwischen den alle fünf Jahre stattfindenden Gewerbeschauen Händler und Dienstleister mit einer etwas kleineren, aber ebenfalls attraktiven Präsentation an ihre Kunden wenden. Diese finden wechselnd in Grenzach oder Wyhlen statt, dieses Jahr ist wieder die Gartenstraße dran. Das Fest findet am Freitag, 10. Oktober, statt.