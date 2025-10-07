Fest in Grenzach-Wyhlen: Eine Mischung aus Beratung, Einkauf und Unterhaltung

Wieder einmal lädt der Händler- und Gewerbeverein der Gemeinde Grenzach-Wyhlen zu einem ganz besonderen Tag ein. Auf der Gartenstraße wird ein großes Fest gefeiert.

Es ist gute Tradition, dass sich etwa in der Mitte zwischen den alle fünf Jahre stattfindenden Gewerbeschauen Händler und Dienstleister mit einer etwas kleineren, aber ebenfalls attraktiven Präsentation an ihre Kunden wenden. Diese finden wechselnd in Grenzach oder Wyhlen statt, dieses Jahr ist wieder die Gartenstraße dran. Das Fest findet am Freitag, 10. Oktober, statt.

Das passt auch ganz gut, weil diese kleine Schau nur kurz hinter der Fertigstellung des neuen Zentrums in Wyhlen liegt. Etwa 30 Stände werden zwischen Apotheke und Metzgerei aufgebaut. Dort werden Händler Lebens- und Genussmittel anbieten, Handwerker und Gewerbetreibende zeigen Varianten und Lösungen für Ausbau und Modernisierung.

Eine bunte Mischung für viele Interessen

Alles in allem, so hebt Vereinsvorsitzender Joachim Schlageter hervor, werde es eine sehr bunte Mischung sein, so dass der Besuch wohl fast für alle Interessen lohnenswert sein werde. Im Handwerks- und Dienstleistungsbereich steht nur Beratung zu Dienstleistungen an, die Ausführung folgt wie immer vor Ort später. Auch weitere Beratungen wird es geben, so von der Bürgerstiftung und der Baugenossenschaft.

Zum Einkauf von diesem und jenem bieten sich viele Erzeugnisse an, schließlich heißt der Nachmittag „Erlebnis-Einkauf“. Dazu gibt es eine Bewirtung. Der „Rührberger Hof“ übernimmt diese Aufgabe. Der Handwerker- und Gewerbeverein betreut einen Bierbrunnen.

Örtliche Vereine wollen kleine Unterhaltungsprogramme mit Tanz, Gesang und Musik gestalten. So wird unter anderem die Guggemusik Rolli-Dudel-Schränzer spielen.

Bereits am Vormittag wird die Gartenstraße wegen des Aufbaus für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Von 14 bis 20 Uhr sind die Einkaufs- und Beratungsstände geöffnet. Bürgermeister Tobias Benz wird für 15 Uhr zu einer Begrüßung erwartet.

Kostenlose Losefür Tombola

Wie fast immer bei diesen Veranstaltungen des Handwerker- und Gewerbevereins gibt es auch diesmal wieder eine Tombola mit Preisen. Die Lose können schon im Verlauf dieser Woche in zahlreichen Geschäften kostenlos mitgenommen werden. Dann ist nur noch der Abrisscoupon an der Gartenstraße in die Lostrommel einzuwerfen und abzuwarten. Die Auslosung erfolgt kurz vorm Ende des Erlebnis-Einkaufs. Hauptpreise sind ein Fahrrad, ein Tablet und ein Gartengerät.