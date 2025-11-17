Fest in Freudenstadt: Lange Straße präsentiert sich im vorweihnachtlichen Lichtermeer

Die Adventszeit steht vor der Tür, und immer mehr Menschen freuen sich auf eine besinnliche Zeit. Den Anfang machte das stimmungsvolle Lange-Straße-Fest. Wir haben die Bilder.
Die Lange Straße präsentierte sich im vorweihnachtlichen Lichtermeer. Zu sehen gab es liebevoll geschmückten Stände. Geboten wurde kulinarische Leckereien, wie auch herzhafte Spezialitäten. Bei den Warmgetränken war oft duftender Punsch gefragt. Ziel sei es, gemütlich auf die Adventszeit einzustimmen, berichtete Jasmin Harzer von „unverbluemt2.0“. Gemütlichkeit, Begegnung und Freude sollen dabei die Menschen erfreuen.