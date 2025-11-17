Fest in Freudenstadt: Lange Straße präsentiert sich im vorweihnachtlichen Lichtermeer

Die Adventszeit steht vor der Tür, und immer mehr Menschen freuen sich auf eine besinnliche Zeit. Den Anfang machte das stimmungsvolle Lange-Straße-Fest. Wir haben die Bilder.

Die Lange Straße präsentierte sich im vorweihnachtlichen Lichtermeer. Zu sehen gab es liebevoll geschmückten Stände. Geboten wurde kulinarische Leckereien, wie auch herzhafte Spezialitäten. Bei den Warmgetränken war oft duftender Punsch gefragt. Ziel sei es, gemütlich auf die Adventszeit einzustimmen, berichtete Jasmin Harzer von „unverbluemt2.0“. Gemütlichkeit, Begegnung und Freude sollen dabei die Menschen erfreuen.

Seit 2024 stellt Harzer ihr Ladengeschäft mit einer „Adventsausstellung vor. So kam 2024 mit den benachbarten Geschäftsbetreiber die Idee auf, ein Lange-Straße-Fest zu organisieren. Das kam auf Anhieb an. Bald wurde klar, dass es eine Fortsetzung geben sollte.

Die Veranstaltergemeinschaft besteht in diesem Jahr aus „unverbluemt2.0“, Schlupfwinkel, Autismuszentrum Mittelbaden, Schen Reisebüro, LVM Versicherung Tina Schaaf-Pfotenhauer, Fitbox Freudenstadt, Abdus Bülkü Company und dem Tannen-Nadel-Tattoostudio.

Handgefertigte Geschenke und kreative Angebot

Für die Veranstaltergemeinschaft ist das Straßenfest eine wunderbare Gelegenheit, gemeinsam mit Familie und Freunden eine vorweihnachtliche Atmosphäre zu genießen, dabei zu plaudern und sich auf die schönste Zeit des Jahres einzustimmen. Beim Bummel durch die Straße konnten handgefertigte Geschenke und kreative Angebote entdeckt werden. Bereits am Freitagabend freute sich die Ladenbetreiber über einen guten Besucherandrang.

Nachbarschaftliches Miteinander

Auch das Tannen-Nadel-Tattoostudio war zum zweiten Mal dabei. Inhaber Martin Kühnemuth schätzt dabei ein gutes nachbarschaftliche Miteinander der Geschäftsbetreiber. Dieser Meinung schließen sich ebenso die weiteren Geschäftsbetreiber an. Man könne hier mit jedem reden.

Und so hat der eine oder andere schon einige Ideen, wie man Auflage drei des Fests gestalten kann. „Schlupfwinkel“-Betreiber Norman Kapfer freute sich über das trockene und milde Wetter, nette Gäste und einen guten Besuch. Die „Fitbox“ hatte auch den Bohnet-Hof eingeladen. Hier konnten Hanna Bürkle und Martina Bohnet, Gästen die „tolle Knolle mit Dip“, verschiedene Brotsorten sowie süße Backwaren aus Dinkel servieren.

Gut an kamen Waffeln und Punsch vom Autismuszentrum Mittelbaden. Bereits am frühen Freitagabend wurden dort zwei volle Teigschüsseln verarbeitet. Mit dem Lange-Straße-Fest wollen die Veranstalter das Leben in der Innenstadt mit bereichern, war zu hören. So schaut man positiv in die Zukunft und Auflage drei entgegen.