Vor das Ende der Ferien haben die Burladinger ein Fest gesetzt. Die Stadtkapelle wird auch in diesem Jahr unter dem Motto „Burladingen hoch drei“ auf den Marktplatz einladen, für zünftige Musik sorgen und die vielen Gäste bewirten.

„Burladingen hoch 3“, das steht für „Musik, Markt und Macher“, und diesen Titel und den Termin hat sich Burladingens Höchststufenorchester, die Stadtkapelle Burladingen, schon vor geraumer Zeit gesichert.

Ein zünftiges Fest vor Schulbeginn

Damals, nachdem der Marktplatz fertig und so schön geworden war und als Bürgermeister Davide Licht verkündete, man müsse den schönen Platz nun auch mit Veranstaltungen, Märkten und Konzerten beleben, hatten Burladingens Musiker eine Idee.

Das Ende der Ferien mit Blasmusik einzuläuten und Familien mit und ohne Kinder, just am Tag, bevor die Schule wieder beginnt, zu einem zünftigen Fest einzuladen. Es wurde schnell zum Erfolgsmodell. Vor allem, wenn die Sonne scheint. So wie im vergangenen Jahr, als sich hunderte von Besuchern einfanden, kühle Getränke und allerlei Mahlzeiten bestellten, als Spendenschecks übergeben wurden und verschiedene Kapellen spielten.

Diesmal wird sogar eine Ausstellung präsentiert

Die Juka wird 60 Jahre alt

Am erfolgreichen Muster will die Stadtkapelle festhalten und lädt deshalb für Sonntag, 9. September, ab 11 Uhr wieder auf den Burladinger Marktplatz ein.

Die Besucher, so heißt es in der Pressemitteilung des Vereins, erwarte ein abwechslungsreiches Programm mit musikalischer Unterhaltung.

Denn vorgesehen ist, dass nicht nur der Musikverein Engstingen, der Musikverein Killer und die Jugendkapelle (Juka) Burladingen den Gästen aufspielen sondern es gibt auch eine Ausstellung, die präsentiert wird. Die Jugendkapelle feiert in diesem Jahr auch ihr 60-jähriges Bestehen und so wollen die Blasmusiker der Fehlastadt die alten Fotos und Uniformen der vielen Jahrzehnte, die inzwischen ja fast einen historischen Wert haben dürften einem breiteren Publikum zeigen.

Im vergangenen Jahr lachte die Sonne – und die Vereinskasse. Foto: Ritter

Für das leibliche Wohl der Burladinger und Gäste aus den Nachbarstädten sei ebenfalls gesorgt, heißt es. Geboten wird ein Frühschoppen, Mittagstisch, Kaffee und Kuchen sowie Wurstsalat das als Vesper auf der Speisekarte steht.

Den Abschluss soll ein stimmungsvolles Konzert der „Fehlataler Blasmusik“ bilden. Der Eintritt ist frei, betont die Stadtkapelle. Aber: „Bei schlechtem Wetter muss die Veranstaltung leider abgesagt werden“.