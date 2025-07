Das Lichterfest in Bad Liebenzell ist zurück

In Bad Liebenzell gibt es beim Lichterfest wieder ein Musikfeuerwerk. Foto: Thomas Fritsch







Wenn sich der Kurpark Bad Liebenzell am Samstagabend, 2. August, erneut in eine stimmungsvolle Partylocation verwandelt, ist eines sicher: Das August-Lichterfest in Bad Liebenzell ist zurück – und mit ihm ein ganz besonderer Sommerabend voller Musik, Licht und Lebensfreude sowie dieses Mal auch mit der SWR1-Party.