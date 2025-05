Es braucht viele helfende Hände, bis genügend „königliches Gemüse“ für die Gäste in Altoberndorf vorbereitet ist.

Spargel und Erdbeeren in vielen Variationen bescherten der Musikkapelle Altoberndorf unzählige Besucher. Viele hatten sich bereits seit Tagen auf das köstlich zubereitete königliche Gemüse und die frischen Früchte von Erdbeerfeldern aus der Region gefreut.

Das Fest in und um die Altoberndorfer Flößerhalle wurde wieder einmal zum Mekka für die Liebhaber des Asparagus. So war die Halle schon bald voll besetzt, und auf den Bänken und Tischen davor trotzten viele den anfangs niedrigen Temperaturen, um in den Genuss der weißen Stangen zu kommen.

Lesen Sie auch

200 Kilogramm des „königlichen“ Gemüses wurden von vielen fleißigen Helfern verarbeitet, um als Delikatesse mit verschiedenen Beilagen serviert werden zu können.

Musikvereine sorgen für Unterhaltung

Die süßen roten Früchte wurden als Bowle, zu Vanilleeis oder auch als schmackhafter Kuchen angeboten. So verwandelte sich die Flößerhalle zu einem rot-weißen Gourmettempel – mit überaus zufriedenen Gästen. Für jeden gab es auch das passende Getränk, und die Musikvereine aus Herrenzimmern, Harthausen und Marschalkenzimmern sorgten für angenehme musikalische Unterhaltung.

Am Bierwagen vor der Halle gab es schon mal ein Bierchen für den schnellen Durst. Auch die Souvenirs zum Jubiläum „750 Jahre Altoberndorf“ konnte man erstehen. Sekt, Socken, Tassen und andere Andenken mit dem entsprechenden Emblem wurden angeboten.

Spielmobil und Schminktisch

Der Losverkäufer in der Halle meldete reißenden Absatz. Für die kleinen Besucher hatte man das Spielmobil der Stadtjugendpflege aufgebaut. Am Schminktisch wartete das Schminkteam der Krabbelgruppe auf die jungen Besucherinnen, um sie für dieses besondere Fest fein zu machen.