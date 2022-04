5 Auf der Bühne vor dem Rathaus war wieder einiges los. Foto: Fritsch

Fairness im Handel wünschen sich alle Beteiligten – im globalen Süden ebenso wie in der hiesigen Landwirtschaft. Die Stadt Altensteig hat sich jetzt dazu verpflichtet und erhält eine entsprechende Auszeichnung. Dafür gab es ein kleines Stadtfest und einen verkaufsoffenen Sonntag.















Link kopiert

Altensteig - Seit Sonntag spielt Altensteig in der Champions League mit: Wie Paris oder Brüssel ist das Städtchen an der Nagold eine sogenannte "Fairtrade-Stadt". Daraus hat man hier einen großen Event gemacht. Hunderte von Bürgerinnen und Bürgern sind samt Kindern gekommen, um der Auszeichnung zur Fairtrade-Stadt auf dem Platz vor dem Rathaus beizuwohnen. Auf dieser Bühne gab es zwischen 11.30 und 18 Uhr eine Reihe von spannenden Programmpunkten. Die ganze Stadt war voller Leben, viele Vereine und Organisationen hatten einen Stand aufgebaut, von 13 Uhr an öffneten die Geschäfte. Und es gab zu essen und zu trinken – von der Flößerwurst bis hin zu wilden Kartoffeln. Allerdings lud das Wetter nicht dazu ein, sich gemütlich nieder zu lassen. Auf manchem Stuhl lag noch Schnee.

"Fairtrade-Ehrenbotschafter" kommt nach Altensteig

Fairtrade Deutschland e. V. ist eine Initiative, die sich für gerechte Handelsbeziehungen einsetzt. Aus der Zentrale in Wuppertal kam Manfred Holz nach Altensteig, der als so genannter "Fairtrade-Ehrenbotschafter" die Urkunde an Bürgermeister Gerhard Feeß übergab. "Als reiche Industrienation haben wir die Pflicht zu teilen", sagte Holz. Bei Kaffee, Bananen und Blumen sei der Anteil "gerecht" gehandelter Produkte bereits relativ hoch. Meist profitieren davon die Erzeuger in den eher fernen, südlichen Ländern. Holz schloss aber auch die hiesigen Bäuerinnen und Bauern, Bäcker, Metzger, Winzer und Fischer mit ein, die ebenfalls einen fairen Preis für ihre Erzeugnisse bekommen müssen. Altensteig ist jetzt, so Holz, in der Champions League der Fairtrade-Städte und die 147. Stadt in Baden-Württemberg, die dieses Siegel führt.

Gute Lebensbedingungen ermöglichen

Um ein weiteres Siegel neben dem "European Energy Award" geht es den Altensteigern aber gar nicht, Bürgermeister Feeß. "Wir wollen durch fairen Handel gute Lebensbedingungen ermöglichen", so Feeß. Er wies darauf hin, dass der Gemeinderat dafür gesorgt habe, dass sich die Stadt an der Initiative beteiligt.

Das ist überhaupt eines der Kriterien für die Auszeichnung. Es muss einen Ratsbeschluss geben und der Anstoß muss aus der Mitte der Bevölkerung kommen, Fairtrade nennt das "Steuerungsgruppe", in Altensteig nennt sich das „Fair-Trade-Gruppe“, in der unter anderem Angelika Borrmann und Helma Haizmann die Dinge voran bringen. So gibt es einen Stand mit einem großen Sortiment fair gehandelter Produkte, der einmal im Monat auf dem Wochenmarkt vertreten ist und eine große Zahl von Stammkunden hat. Am Sonntag war dieser Stand das Zentrum des Geschehens und direkt vor der Bühne platziert.

"Das ist nicht nur ein Trend, das ist die Zukunft"

Im örtlichen Einzelhandel verfolgt man die Fairtrade-Bewegung mit regem Interesse. Uwe Seeger, Inhaber des Modegeschäfts und Erster Vorsitzender des Werberings Altensteig, hat selbst ein kleines Sortiment regionaler Anbieter im Laden. Die Kriterien für gerechten Handel würden auch für Bekleidung gelten, daher führt Seeger ein dafür bekanntes Damen-Mode-Label. "Fair & Organic Fashion" steht auf dem Etikett. Es sei zertifiziert und werde von den Kundinnen gut angenommen. "Das ist nicht nur ein Trend, das ist die Zukunft", so Seeger. Ähnlich die Aussage von Wolfgang Schlumberger, einer der stellvertretenden Vorsitzenden des Werberings, der das Foto- und Drogeriegeschäft an der Poststraße führt. Für die Stadt sei es eine Auszeichnung, das Team sei mit Herzblut dabei und der Stand eine Bereicherung auf dem Wochenmarkt. Allerdings blieb auch hier kaum Zeit für ein Gespräch, da bereits Kundschaft kam, schließlich war ja verkaufsoffener Sonntag.

Auf der Bühne vor dem Rathaus war unterdessen wieder einiges los. Steffen Schwibs führte durch das Programm. Gegen Mittag spielte die Stadtkapelle Altensteig unter Leitung von Lisa Moll, danach die Trachtenkapelle Spielberg und der Musikverein Walddorf – ein richtiges kleines Stadtfest. Zu den Ballakrobaten gesellten sich die Showturnerinnen – und als die ihre Landschaft aus Matten aufbauten, schienen sogar ein paar Sonnenstrahlen darauf.