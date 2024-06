Fest im Schilterhäusle in VS

1 Jürgen Muff (Geschäftsleiter, von links), Marie Nübel und Michael Kuner freuen sich auf das Fest im Kifaz. Foto: Marie Kumle

Rund um die Uhr bietet das Kinder- und Familienzentrum (Kifaz) in der Tulastraße im Zentralbereich von VS Unterstützung für Kinder und Jugendliche in Krisensituationen. Nun soll das 25-jährige Bestehen am Samstag, 29. Juni, groß gefeiert werden.









Link kopiert



Das „Fest der Begegnungen“ soll Bewohnern in VS die Möglichkeit geben, mit unterstützten Familien und Kindern der Stadt in Kontakt zu treten und einen direkten Einblick in die Arbeit des Kifaz zu bekommen.