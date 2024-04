1 Diakon und Feuerwehrmann Christoph Franke segnete die Feuerwache. Foto: Endrik Baublies/Endrik Baublies

Der Tag der offenen Tür im neuen Gebäude im Lahrer Westen war gut besucht. Kinde konnten die Atemschutzanlage testen, in der Aktive regelmäßig ihre Einsatzfähigkeit beweisen müssen.









Annerose Deusch, Ortsvorsteherin von Langenwinkel, bezeichnete die neue Feuerwache als wichtigen Schritt für die Zukunft der Abteilungen von Hugsweier und Langenwinkel. Deusch, die bei der Begrüßung ihren entschuldigten Amtskollegen Georg Bader aus Hugsweier vertrat, erinnerte die vielen Besucher am späten Vormittag an den „emotionalen Moment“, als Vertreter aller Abteilungen die Kameraden aus Hugsweier und Langenwinkel mit Spalier in ihrem neuen Domizil begrüßten. Das neue Gebäude sei auch ein Anziehungspunkt für Nachwuchskräfte.