Fest im Juni: Fitzek, Juli Zeh und Campino für Bucherfolge ausgezeichnet

Thrillerautor, Verfassungsrichterin, Punkrocker: Sebastian Fitzek, Juli Zeh und Campino schreiben über völlig unterschiedliche Themen. Ihre Gemeinsamkeit? Menschen für ihre Bücher zu begeistern.
Baden-Baden - Ob mit Thrillern, Gesellschaftsromanen oder Punkrock-Flair: Sebastian Fitzek, Juli Zeh und Toten-Hosen-Frontmann Campino begeistern mit ihren Büchern ein breites Publikum. Das Marktforschungsunternehmen Media Control will sie nun am 24. Juni bei einem Festakt im Kurhaus Baden-Baden auszeichnen. Demnach wollen die drei Geehrten ihre Preise persönlich entgegennehmen, aus ihren Büchern lesen und über ihre Arbeit sprechen.