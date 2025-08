Es war ein spannungsgeladener Turniertag am Freitag beim Fest der Pferde auf den Immenhöfen. Das Who ist Who sattelte in den internationalen Prüfungen.

In der ersten von zwei CSI 2** Prüfungen ging mit Adrian Schmid und Camira der Sieg in die Schweiz.

Es hieß früh aufstehen für die Profis. Auf dem Programm stand zunächst am Freitag eine CSI 2** Prüfung für die Mittlere Tour auf dem Programm. Knapp 80 Teilnehmerpaare gingen über den Parcours – darunter Welt- sowie Europameister, und auch Olympiasieger beziehungsweise Teilnehmer der jeweiligen Championate.

Die erste große Prüfung am Freitag

Der Schweizer Adrian Schmid und seine Stute Camira – diese war sein zweites Pferd in dieser Prüfung - ritten dann allen davon, und holten sich mit dem schnellsten Nuller den Sieg. Schmid verwies dabei Armin Schäfer (RV Mannheim) und Chaprock, sowie Felix Hassmann vom ZRuF Lienen auf Conthargo auf die Plätze.

Richard Vogel

Aber auch die baden-württembergischen Reiter hatten bereits ihre Einlaufprüfung für das BW-Bank-Springen am Samstag. Sie konnten ihren Pferden schon einmal das Geläuf zeigen, ehe es dann am Samstag zur zweiten Qualifikation um wichtige Punkte für das Hallenchampionat in der Stuttgarter Schleyer Halle im November geht.

Der Sieg ging hier an den amtierenden Europameister Richard Vogel (RV Mannheim) auf Cherano. Die Plätze zwei und drei belegten Alexander Schill und Chelsea Gravelotte (RV Ichenheim) sowie Michael Herhalt mit Chacco (RZ Frese Immenhöfe).

Beim CSI-Springen um den Bizerba-Preis lag Lokalmatadorin Stefanie Herhalt vom RZ Frese Immenhöfe auf Pep for Air vorne. Der zweite Platz ging an die Schweizerin Florence Ruepp auf Gänseblümchen. Platz drei belegte Victoria Hoffmeister (RV Balingen) auf Contact Me’s Jack.

So geht es weiter

Am Samstag geht es Schlag auf Schlag in dem attraktiven Turnierprogramm weiter. Die Youngster Tour für die Nachwuchspferde biegt in die zweite Runde ein. Am Samstagnachmittag wird das Championat von Donaueschingen ausgetragen, ebenfalls eine CSI2** Prüfung mit Siegerrunde.

Um 18 Uhr startet die Qualifikation für das BW-Bank-Hallenchampionat gestartet. Diese Prüfung wird dann – im Falle von mindestens zwei Nullfehlerritten – in einem spannenden Stechen entschieden.

Auch die regionalen Reiter kommen noch einmal an die Reihe. Sie reiten am Samstag ab 13.30 Uhr um den Sieg im Donaucup, dessen Qualifikation bereits am Mittwochabend lief.

Am Sonntag, dem Finaltag, stehen die einzelnen Finals der Touren auf dem Programm. Der sportliche Höhepunkt ist der Große Preis der Immenhöfe ab 15 Uhr.

Der Zeitplan für Samstag und Sonntag

Samstag, 2. August 8 Uhr: Stilspringprüfung Klasse L – Connect Cup. 11.30 Uhr: Internationale Springprüfung CSI Bronze – Amateur Tour. 13.30 Uhr: Nationale Prüfung CSN, Klasse L – Finalprüfung Donau-Cup. 15 Uhr: Internationale Springprüfung CSI2* – Championat von Donaueschingen. 18 Uhr: Nationale Springprüfung CSN* – Qualifikation BW Hallenchampionat. Sonntag, 3. August 8 Uhr: Internationale Zwei-Phasen Springprüfung CSIYH1 – Finale der Youngster Tour für sechsjährige Pferde. 9 Uhr: Internationale Zwei-Phasen-Springprüfung CSIYH1* – Finale der Youngster Tour für siebenjährige Pferde. 10.15 Uhr: Internationale Springprüfung CSI Silber – Amateur Tour. 11.30 Uhr: Internationale Springprüfung CSI2* – „Letzte Chance“. und Internationale Springprüfung CSI Gold – Amateur Tour. 15 Uhr: Internationale Springprüfung CSI2* – Großer Preis der Immenhöfe um Weltranglistenpunkte.

Neben den sportlichen Höhepunkten gibt es auch ein großes Rahmenprogramm