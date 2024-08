1 Barbara Schnieper auf Toronto Raptor siegte beim spannenden Großen Preis am Sonntag auf den Immenhöfen. Foto: Roger Müller

Schweizerin jubelt in einem starken Konkurrenz. Lokalmatador Michael Herhalt wird guter Fünfter. Einmal mehr wird das Traditionsturnier zu einem Zuschauermagnet.









Link kopiert



Der Sieg beim Fest der Pferde auf den Immenhöfen – es war die 68. Auflage – ging am Sonntag in einem spanenden Stechen in die Schweiz.