Fest an der Bachpromenade: So feierten die Meißenheimer unter Regenschirmen

So feierten die Meißenheimer unter Regenschirmen

Fest an der Bachpromenade

1 Ein buntes Programm sorgte für Unterhaltung: Die „Zumba-Kids“ lockten die Besucher zum Zuschauen auf die Aktionsfläche. Foto:

Trotz schlechten Wetters war das Meißenheimer Bachpromenadenfest ein voller Erfolg. Zahlreiche Besucher ließen es sich nicht nehmen, am „Fest für die Sinne“ teilzunehmen. Die Vereine freut’s – sie zogen ein positives Fazit der diesjährigen Veranstaltung.









Der Regen prasselte auf zahlreiche bunte Schirme, die Kinder tobten auf der nassen Wiese, farbige Lämpchen tauchten das Grün am Meißenheimer Ortsrand in ein besonderes Licht – trotz Regens hatten zahlreiche Besucher Freude am diesjährigen Bachpromenadenfest.