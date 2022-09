Immer wieder Explosionen Werkstatt-Brand in Eutingen fordert viele Einsatzkräfte

In Spitzenzeiten bis zu 100 Einsatzkräfte der Feuerwehr kämpften gegen einen Vollbrand mit massiver Ausbreitung in Eutingen. Ein Gebäude, das als Werkstatt genutzt wurde, stand in Flammen. Der Gesamtschaden ist hoch. Personen wurden nicht verletzt.