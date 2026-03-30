FES-Freundeskreis Schopfheim: Viele Schulprojekte ermöglicht

Der im Jahre 1992 ins Leben gerufene Freundeskreis der Friedrich-Ebert-Schule zeigte sich im vergangenen Jahr als verlässlicher Partner und förderte mit zahlreichen Aktionen das soziale Miteinander sowie den Zusammenhalt der Schulgemeinschaft in der hiesigen Gemeinschaftsschule, heißt es in einem Nachbericht zur Mitgliederversammlung. Mit Freude und Dankbarkeit blickte der Vorsitzende Elo Umlauf in seinem Jahresbericht auf die erfolgreiche und vielfältige Arbeit des zurückliegenden Vereinsjahres zurück.

Rückblick So wurden nach Worten Umlaufs beispielsweise Projekte der Schulsozialarbeit, die Ausbildung von Schulsanitätern oder ein Sportturnier mit Beteiligung aller Schulklassen unterstützt. Auch Klassenprojekte mit erlebnispädagogischem Hintergrund sowie kulturelle Unternehmungen wurden finanziell gefördert. Bezuschusste Bildungsfahrten der höheren Lerngruppen zur KZ-Gedenkstätte Natzweiler-Struthof waren dem Freundeskreis ein weiteres Herzensanliegen. Die Verköstigung am letzten Schultag vor Beginn der Sommerferien ist mittlerweile auch eine immer wieder von der Schulgemeinschaft gerngesehene Tradition.

Kassenbericht

Überhaupt erst ermöglicht werde dieses wichtige Engagement durch Spenden und Jahresbeiträge des über 126 Mitglieder starken Fördervereins, sagte der Vorsitzender Elo Umlauf nicht ohne Stolz. Schatzmeisterin Silke Weiß berichtete in diesem Zusammenhang auch von zahlreichen Mitgliedern und Unterstützern, die mit Spenden oder freiwillig höheren Mitgliedsbeiträgen den Freundeskreis unterstützen und so für einen annähernd ausgeglichenen Kassenstand im letzten Geschäftsjahr sorgten. Die Kassenprüfer bestätigten Weiß eine einwandfreie Kassenprüfung.

Wahlen

Bei den anstehenden Walen wurde gesamte Vorstand einstimmig wiedergewählt. Weiterhin an der Spitze des Vorstands stehen Elo Umlauf (Vorsitzender) und Claudia Brenzinger (stellvertretende Vorsitzende). Sie werden bei der inhaltlichen Ausrichtung und der Organisation der zahlreichen Aktivitäten weiterhin von den beiden Beisitzern Achim Hottinger und Wulf Rupprecht sowie Schriftführer Günter Fischer unterstützt. Erhalten bleibt der Führungsriege des Vereins ihre langjährige Rechnerin Silke Weiß. Als Kassenprüfer in ihren Ämtern bestätigt wurden Lukas Maraun und Wolfgang Steinhauser.

Umlauf verwies auf „die sehr gute Verbindung zu Schulleitung und Kollegium sowie das vertraute Miteinander“. Auch würdigte er das hohe Engagement der Schulleitung sowie des gesamten Lehrkörpers. Anschließend bedankte sich Schulleiterin Klaudia Droste-Acocella beim wiedergewählten Vorstand sowie allen Mitgliedern des Freundeskreises für die vielfältigen Unterstützungsmaßnahmen zum Wohle der Friedrich-Ebert-Gemeinschaftsschule und ihrer Schüler. Auch gab sie einen Einblick in die sich zu Ende neigenden Baumaßnahmen des Schulcampus sowie zu aktuellen Themen des Schulalltags.