FES-Freundeskreis Schopfheim: Viele Schulprojekte ermöglicht

Der Freundeskreis unterstützt vielfältig das Schulleben an der Friedrich-Ebert-Gemeinschaftsschule in Schopfheim. Der Verein zog kürzlich bei der Hauptversammlung Bilanz.
Der im Jahre 1992 ins Leben gerufene Freundeskreis der Friedrich-Ebert-Schule zeigte sich im vergangenen Jahr als verlässlicher Partner und förderte mit zahlreichen Aktionen das soziale Miteinander sowie den Zusammenhalt der Schulgemeinschaft in der hiesigen Gemeinschaftsschule, heißt es in einem Nachbericht zur Mitgliederversammlung. Mit Freude und Dankbarkeit blickte der Vorsitzende Elo Umlauf in seinem Jahresbericht auf die erfolgreiche und vielfältige Arbeit des zurückliegenden Vereinsjahres zurück.