3 Mit diesem Einfamilienhaus in Wehingen hat Schwarzwälder es ins Finale des „Großen Deutschen Fertighauspreises“ geschafft. Foto: Rene Lamb

Mit nicht einmal 30 Mitarbeitern kann der Fertighausbauer Schwarzwälder aus St. Georgen mit den Großen der Branche mithalten. Markus Schwarzwälder erklärt, wie das geht – und wie sich Fachkräfte- und Baustoffmangel auf das Unternehmen auswirken.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Fertighäuser – das sind in der Regel Häuser von der Stange, die zumindest in Teilen werkseitig vorgefertigt an die Baustelle geliefert und dort endmontiert wird. Von Individualität ist da kaum eine Spur. Oder? Nicht unbedingt, sagt Markus Schwarzwälder vom gleichnamigen Unternehmen aus St. Georgen. Er muss es wissen: Seit mehr als 15 Jahren ist Schwarzwälder in dem Gewerbe tätig, baut schlüsselfertige Wohnhäuser für Privatkunden vor allem in Baden-Württemberg.