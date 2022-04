16 Ferrari-Pilot Charles Leclerc (Mitte) feiert mit seinem Team nach dem Sieg beim Großen Preis von Australien. Foto: Ratnayake

Charles Leclerc und Ferrari rasen davon, der Red Bull erweist sich als wenig zuverlässig, Sebastian Vettel macht einen Abflug, und Mick Schumacher scheitert wieder mit dem Vorhaben, in die Punkte zu kommen: Der Großen Preis von Australien war alles andere als ein Langweiler.















Am Ende hat sich in Australien Sieger Charles Leclerc schon ein großes Polster von 46 Punkten auf Titelverteidiger Max Verstappen und 34 Punkte auf den zweitplatzierten zugelegt. Nach dem zweiten Ausfall im dritten Rennen hinkt Red Bull in puncto Zuverlässigkeit weit hinterher. Sein Fazit von Australien: "Das ist eine Katastrophe!" Nur 39 Runden lang war der Niederländer dabei, dann dirigierte er die Streckenposten beim Löschen seines Dienstwagens.

Lewis Hamilton: "großartiges Ergebnis"

Sein Teamkollege Sergio Pérez rettete die Bilanz mit dem zweiten Platz. Die Mercedes-Silberpfeile zeigten sich leicht erholt und landeten hinter dem Ferrari-Duo auf den Plätzen 3 (Youngster George Russell) und 4 (Rekordweltmeister Lewis Hamilton) ab. Angesichts der Probleme im Vorfeld (Motorsportchef Toto Wolff: "Wir haben so viele Probleme zu lösen") war das "ein großartiges Ergebnis für uns als Team", wie es Hamilton zusammenfasste.

Katastrophe für Sebastian Vettel

Gar nicht großartig lief es für Sebastian Vettel, der nach seiner Corona-Infektion erstmals im Einsatz war. In der 24. Runde landete er – ohne Blessuren davongetragen zu haben – in der Mauer. Sein Kommentar: "Schlimmer als dieses Wochenende kann es nicht werden." Schließlich hatte auch er am Freitag ein qualmendes Auto zu löschen gehabt und eine Geldstrafe kassiert, weil er anschließend verbotenerweise per Motorroller zurück zur Box gefahren war. So hat Aston Martin als einziges Team keine Punkte auf dem Konto.

Mick Schumacher ohne Punkte

Die hat das Haas-Team zwar, gut lief es aber nicht. Dieses erlebte zwar sein bislang schwächste Wochenende. Mick Schumacher wurde am schwächsten Wochenende des Rennstalls Dreizehnter.

Das Ergebnis

Großer Preis von Australien, 3. von 22 Läufen zur Formel-1-WM 2022, 58 Runden = 307,574 km: 1. Charles Leclerc (Monaco) Ferrari 1:27:46,548 Stunden (209,254 km/h im Durchschnitt), 2. Sergio Pérez (Mexiko) Red Bull-Honda 20,524 Sekunden zurück, 3. George Russell (Großbritannien) Mercedes 25,593, 4. Lewis Hamilton (Großbritannien) Mercedes 28,543, 5. Lando Norris (Großbritannien) McLaren-Mercedes 53,303, 6. Daniel Ricciardo (Australien) McLaren-Mercedes 53,737, 7. Esteban Ocon (Frankreich) Alpine-Renault 1:01,683 Minuten zurück, 8. Valtteri Bottas (Finnland) Alfa Romeo-Ferrari 1:08,439, 9. Pierre Gasly (Frankreich) AlphaTauri-Honda 1:16,221, 10. Alexander Albon (Thailand) Williams-Mercedes 1:19,382, 11. Zhou Guanyu (China) Alfa Romeo-Ferrari 1:21,695, 12. Lance Stroll (Kanada) Aston Martin-Mercedes 1:28,598, eine Runde zurück: 13. Mick Schumacher (Gland/Schweiz) Haas-Ferrari, 14. Kevin Magnussen (Dänemark) Haas-Ferrari, 15. Yuki Tsunoda (Japan) AlphaTauri-Honda, 16. Nicholas Latifi (Kanada) Williams-Mercedes, 17. Fernando Alonso (Spanien) Alpine-Renault. Ausgeschieden: Carlos Sainz jr. (Spanien) Ferrari (3. Runde/Unfall), Sebastian Vettel (Heppenheim) Aston Martin-Mercedes (24./Unfall), Max Verstappen (Niederlande) Red Bull-Honda (39./Defekt). Schnellste Rennrunde: Leclerc 1:20,260 (58. Runde).

Fahrer-Wertung

1. Leclerc 71 Pkt.; 2. Russell 37; 3. Sainz Jr. 33; 4. Pérez 30; 5. Hamilton 28; 6. Verstappen 25; 7. Ocon 20; 8. Norris 16; 9. Magnussen 12; 10. Bottas 12; 11. Ricciardo 8; 12. Gasly 6; 13. Tsunoda 4; 14. Alonso 2; 15. Guanyu 1; 16. Albon 1.

Konstrukteurs-Wertung

1. Ferrari 104 Pkt.; 2. Mercedes 65; 3. Red Bull 55; 4. McLaren 24; 5. Alpine 22; 6. Alfa Romeo 13; 7. Haas 12; 8. Alpha Tauri 10; 9. Williams 1.

