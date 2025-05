Ferrari-Fahrer verliert bei Tempo 200 die Kontrolle

1 Der Sportwagen brannte komplett aus. Foto: Reinert/swd-medien /dpa/Reinert Ein Autofahrer verliert die Kontrolle über seinen Sportwagen. Beide schwer verletzten Insassen können das Auto noch verlassen - dann brennt es aus. Es entsteht hoher Schaden.







Link kopiert



Mit mehr als 200 Kilometern pro Stunde hat ein Sportwagen-Fahrer nach ersten Ermittlungen einen Unfall auf der Autobahn 96 in Richtung Memmingen verursacht. Die beiden Insassen seien schwer verletzt worden, teilte die Polizei mit. Demnach verlor der 36-jährige Fahrer am Sonntagabend in einer Kurve bei Leutkirch (Kreis Ravensburg) die Kontrolle über seinen Wagen.