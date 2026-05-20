Fernwärme ja oder nein?: Die Meinungen in Lauterbach gehen weit auseinander

Vor einem Dilemma stand der Gemeinderat vor dem Ausbau der Pfarrer-Sieger-Straße: Eine Leitung für Fernwärme verlegen – oder auf dieses Projekt aus finanziellen Gründen verzichten.
In der Pfarrer-Sieger-Straße ist ein Fernwärmenetz denkbar, über das die Häuser ihre Heizwärme beziehen könnten. Von 22 Gebäudeeigentümern bekundeten bei einer Abfrage im Jahr 2023 neun Interesse. Möglich wäre es, dass dieses Interesse noch steigt, wenn bei weiteren Eigentümern der Austausch der Heizung ansteht – doch das ist aktuell noch Kaffeesatzleserei.