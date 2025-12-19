Fernverkehr: Neuer ICE L der Bahn wird von angemieteten Loks gezogen

Ein neuer Zug ist bei der Deutschen Bahn unterwegs: Seit dem Fahrplanwechsel ergänzt der ICE L die Flotte auf der Verbindung zwischen Berlin und Köln. Doch warum wird er von einer Extra-Lok gezogen?
Berlin - Der neue ICE L der Deutschen Bahn ist seit Mitte Dezember zwischen Köln und Berlin unterwegs - doch gezogen werden die Züge nicht vom fest eingebauten Steuerwagen, sondern von angemieteten Vectron-Lokomotiven. Der Grund: Für die originalen Antriebswagen gibt es nach Angaben der Bahn noch keine Zulassung. Wann diese kommt, ist offen.