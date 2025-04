Das SWR-Fernsehen würdigt das ehrenamtliche Engagement von Gerd Schollian mit einem Beitrag in der Sendung SWR-Aktuell. Ausgestrahlt werden die Aufnahmen in der Zeit von 21. bis 27. April; die Sendung beginnt täglich um 19.30 Uhr.

Der Beitrag ist Teil der Reihe „Besonderes Ehrenamt“. Dabei geht es nun auch um Gerd Schollian, der seit nunmehr 48 Jahren als erster Vorsitzender des Fördervereins „Römisches Freilichtmuseum Hechingen-Stein fungiert.

Ohne Schollian wäre das Römische Freilichtmuseum nicht da

Damit rückt wieder einmal das Römische Freilichtmuseum als eines der größten und wohl bedeutenden römischen Landgüter im heutigen süddeutschen Raum in das Interesse des SWR Fernsehens. Diesmal gilt das Hauptinteresse nicht der in herrlicher Kulisse liegenden Anlage mit mehreren teilweise wiederhergestellten römischen Gebäuden und der einstigen Pracht, sondern Gerd Schollian.

Ohne in wäre das Freilichtmuseum in seiner heutigen Form nicht da. 1971 entdeckte er Reste von römischen Gebäuden, informierte das Denkmalamt, 1977 gründete er einen Förderverein, wurde dessen Vorsitzender bis heute, und sorgte dafür, dass in vorbildlicher Zusammenarbeit zwischen dem Amt für Denkmapflege Baden-Württemberg und dem Verein mit seiner Vielzahl an ehrenamtlichen Mitbürgern sich heute das darbietet, was den Besucher heute erwartet.

Die Dreharbeiten vor Ort dauerten mehreren Stunden

Das SWR-Fernsehen hatte in der Vergangenheit immer einen guten Draht zu Gerd Schollian und nach Hechingen-Stein. So war es in der vergangenen Woche ein Fernsehteam, das in mehreren Stunden sich über das jahrzehntelange ehrenamtlichen Wirkens von Schollian und seinen Mitstreitern in historischer Umgebung informierte.