So abwechslungsreich wie das Programm der Volkshochschule Balingen ist, so vielfältig war auch der Nachmittag, den die Bildungseinrichtung bei T-Shirt-Wetter auf der Gartenschau präsentierte.

Das nutzten am Samstag viele Balinger und Auswärtige: Vor allem um die Mittagszeit wuselte es nur so – auch rund um die Plaza-Bühne. Im Café war nur mit Glück ein Platz zu ergattern. Gähnende Leere herrschte dagegen (noch) auf den Zuschauerplätzen, was sich aber innerhalb weniger Minuten schlagartig änderte.

Denn zum Start der Nachmittagsshow unter dem Motto „VHS meets Gartenschau“ wurde es laut: Die „Wildbakers“ kündigten sich an, machten mit viel Effekten und Musik Werbung für sich und das Bäckerhandwerk. Und als einer der beiden (Fernseh-)Stars, der Brotsommelier Jörg Schmid aus Gomaringen, über den Unterschied zwischen der bayerischen und der schwäbischen Brezel philosophierte, eine Frau aus dem Publikum für ein Quiz zu sich holte und schließlich Schweizer Ruchmehlbrot und andere Probiererle aus eigener Herstellung verteilte, waren die Stühle alle besetzt.

Wildbakers: „Backen ist sexy“

Schmid und sein Kollege Johannes Hirth, der wegen eines Staus erst später eintrudelte, hatten das Publikum unter dem Motto „Backen ist sexy“ schnell im Griff. Am Ende gingen viele Besucher mit Tüten, prall gefüllt mit Frischgebackenem, und signierten Büchern nach Hause.

Das Publikum lässt sich die Probiererle schmecken. Foto: Schweizer

Die „Wildbakers“ sind Deutsche Back-Meister von 2012, Mitglieder der deutschen Bäckernationalmannschaft und zwei exzellente Unterhalter. Sie haben sich auf der Meisterschule kennengelernt und sind seit 15 Jahren befreundet. 2017 und 2018 drehte das Duo in Zusammenarbeit mit dem SWR in vier Folgen eine Doku mit dem Namen „Brotzeit mit den Wildbakers“.

Nach dem Auftritt Spaziergang mit Bierchen

Ihr Auftritt in Balingen war aber nicht groß angekündigt worden. Der Kontakt entstand durch eine Mitarbeiterin der VHS. Den Bäckern gefiel es augenscheinlich im Eyachstädtle, denn nach ihrem Aufritt sah man sie noch einige Zeit mit einem Bierchen übers Gelände spazieren.

Währenddessen gaben die „Goschahobler“ mit ihren Mundharmonikas eine Kostprobe ihres Könnens. Die Gruppe der VHS Balingen, die Helmuth Herold aus Trossingen vor mehr als 40 Jahren gegründet hat, wurde unterstützt von Spielern aus Rotenzimmern und des Eyachtal-Ensembles. Ein Titel war dem Bauhof gewidmet, der „no it hudla“ soll. Bei „Rote Rosen, rote Lippen, roter Wein“ sangen einige Textsichere mit.

Die „Goschahobler“ musizieren auf Mundharmonikas und legen dem Bauhof nahe: „No it hudla.“ Foto: Schweizer

Vom Kochkurs bis zur Telemedizin

Dass die Angebote der VHS, wie es der Moderator Boris Retzlaff zu Beginn angekündigt hatte, in der Tat vielfältig sind, zeigte sich auch im weiteren Programm: Toni van der Weert informierte vor allem das ältere Publikum über die Möglichkeiten, die die Telemedizin bietet, Sabine Gührs zeigte mit ihrer Gruppe Tänze aus Hawaii und zum Schluss gab es schmackhafte Einblicke in die schwedische Küche.

Eine von Hawaii inspirierte Tanzeinlage Foto: Schweizer

Mit jungen Besuchern wurde asiatisch gekocht. Wer anderweitig kreativ sein wollte, durfte unter Anleitung von Pernille Jörgensen und Bianca Lea Kirschbaum malen, zeichnen und basteln.

Neues Semesterprogramm kommt bald

Die VHS-Leiterin Nadine Breisch freute sich über das „volle Haus“. Bei der ersten Veranstaltung, im Juli, machte den Gästen die Hitze zu schaffen.

Ob das Samstagsprogramm auch mehr Anmeldungen nach sich ziehen werde, lasse sich schwer abschätzen. Auf jeden Fall biete auch das neue Semester für alle Geschlechter und Altersklassen wieder eine reiche Auswahl.

Volkshochschule Balingen

Die VHS der Stadt Balingen ist die größte Einrichtung der Erwachsenenbildung im Zollernalbkreis. Jährlich werden mehr als 1000 Kurse und Veranstaltungen durchgeführt. Die Zahl der Unterrichtsstunden beläuft sich auf über 20 000. 200 Lehrkräfte stehen pro Semester zur Verfügung. Der Großteil der Bildungsangebote findet im VHS-Zentrum in Balingen in der Wilhelmstraße 36, wo auch die Geschäftsstelle ist, und im VHS-Zentrum in Weilstetten statt. Außenstellen gibt es im Oberen Schlichemtal, in Rosenfeld, Nusplingen und Haigerloch.