Fernsehserie: Peaky Blinders- Serie wird fortgesetzt

Die Hit-Serie über eine Straßengang in Birmingham Anfang des 20. Jahrhunderts geht weiter. Über die Besetzung ist noch nichts bekannt. Cillian Murphy ist als ausführender Produzent an Bord.
Los Angeles/London - Die Hit-Serie "Peaky Blinders" über eine legendäre Straßengang in England wird mit zwei Staffeln fortgesetzt. "Die Shelbys sind wieder im Geschäft. Eine neue Ära, eine neue Generation, eine neue Geschichte. Mit der Shelby-Familie mitten im blutgetränkten Herzen", kündigten die Produzenten in Social-Media-Posts an. Nach Mitteilung von BBC und Netflix ist die Story in Birmingham im Jahr 1953 angesiedelt.