Fernsehköche in Sulz: Kummer bei Martina und Moritz auf dem Apfelgut – das ist der Grund

Die von unserer Redaktion exklusiv vermeldete Nachricht, dass Martina Meuth und Bernd „Moritz“ Neuner-Duttenhofer ihr Apfelgut in Hopfau verkaufen, hatte für große Resonanz landauf, landab gesorgt. Die durch die Sendung „Kochen mit Martina und Moritz“ bekannten Fernsehköche sind beliebt, und an allem, was in und um das Apfelgut passiert, wird rege Anteil genommen.

Das gilt auch dafür, dass die Fernsehköche seit längerem mit einem großen Problem kämpfen: Durch die Großbaustelle in Hopfau ist das Apfelgut mit dem „Guts-Lädle“, wo unter anderem frisch gekochte Marmeladen, Konfitüren und Gelees warten, kaum mehr erreichbar. Auch die Kochschule und der Obstverkauf sind quasi abgehängt. Kochkurse sind deshalb kaum möglich, wie die beiden uns beim jüngsten Gespräch berichteten, und die Verkaufsumsätze sind drastisch zurückgegangen.

Martina und Moritz informieren Fans

Über die Sozialen Medien versuchen Martina und Moritz, ihre Fans, Freunde und Kunden, die teilweise von weit herkommen und sich in Hopfau natürlich nicht auskennen, über die Lage und die Zufahrt zu informieren. Auf Facebook posteten die beiden zuletzt ein Bild mit Bagger und Baustelle: „Darum sind wir so schlecht zu erreichen.“ Alle Hopfauer Unternehmen würden leiden, bedauern sie. Und der entstandene Schaden werde nicht ersetzt. Auch der Inhaber der Tankstelle in Hopfau kann vom Kundenrückgang ein Lied singen.

Das Guts-Lädle ist auch bei Fans von weit her beliebt – seit Monaten aber nur schwer zu erreichen. Foto: Otto

Viele Facebook-Nutzer kommentieren die Langzeit-Sperrung – dass Straßensanierungen nötig sind, bleibt da unbestritten, etliche User meinen allerdings, dass die Dauer mancher Baustellen hierzulande wirklich Fragen aufwerfe.

Hopfau ist durch die Sperrung in zwei Teile geteilt. Lange Umleitungen sind die Folge. (Archivfoto) Foto: Schneider

Immerhin: Seitens des Stadtbauamts ist man mit den Fortschritten zufrieden, es habe keine unvorhergesehenen Unterbrechungen gegeben. Bis in den August hinein werde es noch dauern. Immerhin sei nun ein Ende in Sicht, erklären auch Martina und Moritz auf ihrer Facebook-Seite.

Sonderverkauf geplant

Das ist für sie auch deshalb wichtig, weil sie das Apfelgut nach und nach für den Verkauf vorbereiten wollen, wie sie bei unserem Besuch vor Ort erklärt hatten. Besondere Möbelstücke sollen verkauft werden, für langjährige Kunden und Kochfreunde ist zudem noch einen Sonderverkauf geplant.

Und unzählige Koch- und Fachbücher, die jetzt noch die Büros von Martina und Moritz lange Regalen füllen, sollen eine ganz besondere Reise unternehmen: Um den reichen Schatz an Gedrucktem rund um das Thema Kulinarik zu sichern, sind die Fernsehköche mit dem Deutschen Archiv für Kulinarik in Dresden in Kontakt, das Interesse an der imposanten Sammlung aus Sulz-Hopfau hat.

Apfelgut steht weiter zum Verkauf

Vor den Fernsehköchen liegt also jede Menge Arbeit. Derweil gibt es zum Verkauf des Apfelguts und einer möglichen Neunutzung noch keine neuen Nachrichten. Das Objekt mit insgesamt 478 000 Quadratmetern Grundstücksfläche steht weiterhin im Internet zum Verkauf ausgeschrieben. Mit Großbaustellen in Hopfau wird der neue Besitzer dann voraussichtlich keinen Kummer mehr haben. In dem Ort ist dann so ziemlich alles umfassend saniert.